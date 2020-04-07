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強生入住加護病房 川普：替好朋友祈禱

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
英國首相強生感染新冠肺炎，6日因病情惡化進加護病房。美聯社
英國首相強生感染新冠肺炎，6日因病情惡化進加護病房。美聯社

美國總統川普表示，很難過聽到英國首相強生（Boris Johnson）住進加護病房的訊息。川普表示，全美國都在替強生祈禱，強生是「國家的朋友、我的好朋友」。

川普表示，已知有兩家美國製藥公司透過各自在倫敦的辦事處，派人與首相醫療團隊聯繫，試圖提供幫助。

另外，川普也提到，民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）在記者會開始前不久，致電給他，雙方有了愉快的15分鐘交談，拜登也提出不少建議，但雙方說好不對外透露談話內容。

拜登正在爭取民主黨總統候選人資格，川普經常以「Sleepy Joe」批評拜登，直到6日上午，還透過推特消遣，指拜登試圖拖延民主黨全代會。川普在6日傍晚形容這場通話是「愉快的談話」，但對於拜登的建議，他不會照單全收。

拜登選擇在推特反擊川普，指自己過去幾個月不斷呼籲總統要採取必要行動回應新冠肺炎，但川普只是淡化威脅，誤導全民，並沒有採取行動。

川普 拜登 強生 新冠肺炎

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