是敵是友？川普與拜登通電話討論新冠肺炎疫情

美國總統川普和民主黨總統提名初選參選人拜登6日通電話討論新冠肺炎疫情，拜登之前表示，願意與白宮分享有關對抗疫情的想法。

華爾街日報報導，拜登的競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）表示，雙方進行了一次「良好通話」。

貝丁菲爾德發布聲明說，「面對持續進行的新冠肺炎大流行，拜登提出一些政府現在能採取的應對建議，並對美國人民在國家面臨挑戰時的精神表示讚賞」。

川普在白宮的每日疫情簡報會上說，他與拜登通話大約15分鐘。

川普表示，「我們進行了非常完美和熱情的談話。對話非常愉快」，並補充說是拜登提議發起此次通話。他說，「拜登告訴我他的想法，我完全能懂，我們的對話非常友善」。

川普說，他與拜登皆同意，不會公開此次通話的更多細節。

拜登上周向記者說，在白宮顧問康威（Kellyanne Conway）建議他致電給川普並提供協助後，拜登的競選團隊就試圖安排兩人通話，討論疫情。川普隨後表示，很樂意與拜登對話。

自從去年四月發起民主黨總統選戰後，拜登是唯一已知直接與川普對話的人。兩人過去一年經常互相批評，大打口水戰。

拜登近期沒有舉行競選活動，以遵守社交距離建議，但他譴責川普對疫情的危機處理方式。近幾周，拜登批評檢測試劑和其他醫療用品的交付速度緩慢。