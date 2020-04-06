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共和黨不肯停 威斯康辛州今照常初選

聯合報 / 編譯李京倫／報導
美國威斯康辛州議會四日開臨時會時，民眾在外舉標語要求將總統初選延後。 （美聯社）
美國威斯康辛州議會四日開臨時會時，民眾在外舉標語要求將總統初選延後。 （美聯社）

美國新冠肺炎疫情嚴峻，已有十五個州將總統初選延期，不過威斯康辛州七日照常舉辦初選，外界擔心會助長疫情擴散。民主黨籍州長艾佛斯曾要求州議會取消選民到場投票，但遭共和黨掌控的州議會拒絕。

威斯康辛大學傳染病專家康威說，威州決定照常舉辦到場投票「非常不負責任」，會讓大眾不再那麼相信公衛專家勸導的保持社交距離原則。

華盛頓郵報報導，威州選舉委員會兩名民主黨籍成員雅各布斯和湯姆森，五日譴責共和黨掌控的州議會，拒不取消到場投票，就是讓威州人民陷入險境。

艾佛斯要求州議員四日下午開臨時會，考慮比照其他州，取消七日的選民到場投票。州議員當天的確集會，卻在幾秒後宣告散會，拒絕州長的要求。

共和黨州議員四日倒是採取另一項行動，要求聯邦最高法院封殺地區法院法官康利延長郵寄投票期間的決定。康利上周諭令威州選舉官員，將郵寄投票的期間延長，以確保在選務人員大減的現況下，選民能及時收到選票。

艾佛斯已在三月廿五日發布居家避疫令。威州民主黨、全州各地市長與鎮長、民權團體和民主黨初選參選人桑德斯都呼籲威州，暫停到場投票。

七日的初選料將出現一些混亂情況，因為疫情衝擊，投票所和計票人員都已大減。威州最大城密爾瓦基，原本會設置一百八十個投票所，如今只剩下五個。

投票 民主黨 疫情

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