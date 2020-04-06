太怕染上新冠肺炎！夫殺妻後自盡 檢測結果來遲了
新冠肺炎（COVID-19）襲捲全美，截至今（6）日，美國全境已逾33萬人確診，位在伊利諾州的大城芝加哥，更傳出一件駭人的兇殺案。謝麗爾（Cheryl Jesernik）因為出現呼吸道症狀，與丈夫派翠克（Patrick Jesernik）一起接受新冠肺炎的檢測。但派翠克因為太過害怕兩人確診，決定先殺害妻子，再自行結束生命。然而，兩人過世後檢測結果才出爐，檢測結果皆呈現陰性，令人不勝唏噓。
根據《 NBC Chicago 》報導，當地警方在進行例行檢查時，發現54歲的派翠克與妻子謝麗爾倒臥在不同的房間內，兩人的頭部都有明顯的槍傷，雙雙身亡。警方在派翠克的屍體旁，尋獲一把左輪手槍，裡頭還有2枚廢彈殼以及3枚未擊發的實彈，警方認定這就是派翠克犯案時使用的工具。
家人趕到現場後指出，謝麗爾曾有嚴重的呼吸道症狀，因此夫妻倆才進行了新冠肺炎的檢測。派翠克曾經告訴過他們，他真的很害怕自己跟妻子確診新冠肺炎。但都還沒有收到檢測結果，派翠克就因為太過於恐懼，計畫了這場謀殺案，白白送上了自己與妻子的寶貴性命。
當地警方稱，新冠肺炎在美國爆發後，由於伊利諾州實施不得隨意外出的禁令，因此當地家庭的紛爭、暴力事件急遽增加。不過，謝麗爾與派翠克居住的區域，還未曾出現過家庭暴力的指控。
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