為30位民眾霸氣買單！美國疫情下的善舉暖哭眾人

新冠肺炎（COVID-19）在全美爆發後，各大企業開始實施居家辦公，疫情對經濟帶來的衝擊，也引爆一波失業潮。在美國維吉尼亞州（Virginia），一對父女希望能盡一己之力，幫助失業的民眾維持日常生活。當他們走進超市，發現有人因為負擔不起商品的價格，失落地將商品放回架上後，這對父女決定在能力所及的範圍內幫民眾買單。最後，他們付了將近8萬元新台幣的費用，幫助30位陌生的民眾購買日用品。

根據《The Washington Post》報導，擔任修車技師的麥克（Michael S. Megonigal）和他的女兒瑪麗（Marley）想為受到新冠肺炎衝擊而失業的民眾盡一份心力，不過他們不知道該如何下手。直到有一天，他們前往貝利的十字路口（Bailey's Crossroads）上的超市購物時，發現一名顧客因為負擔不起商品的價格，決定將購物車中的商品一一放回架上。麥克靈機一動，馬上告訴收銀員，他能為這些排隊的顧客買單。

起初，麥克只打算以最高1000美元（約新台幣3萬元）來為民眾買單，不過他不斷地把金額提高。超市的負責人亞歷克斯（Alex Lee）回憶起當時的景象表示，「麥克就站在收銀機的後方，慷慨地說到『就這麼做吧！我們是受到祝福的。』最後總金額來到2523美元（約新台幣76825元）。」

起初很多民眾不願意相信這是真的，也有人對麥克的行為感到困惑。有些民眾在麥克的鼓舞與瑪麗的幫助下，還多拿了許多他們因無法負擔而擺回架上的商品。麥克滿足地表示：「我從來沒有看過這麼多笑得如此燦爛的人，他們真的很快樂、感動」。

事實上，當地屬於藍領社區，由於政府頒布居家隔離的政策，再加上美國經濟停滯，造成許多人需要兼兩份工作才能養活家人，生活相當困難。