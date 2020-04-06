薪水不高 防護不足 這些高風險的戰疫英雄也擔心染疫

新冠病毒疫情爆發期間，超市員工持續工作讓居家民眾免於斷糧，扮演非常重要的角色；但處在高風險環境的他們，也非常擔心感染新冠肺炎。

民眾搶購物資後，員工必須盡快補上衛生紙、雞蛋和罐頭等民生必需品；還得消毒收銀台、冰箱把手，有時結帳的顧客還站得太近。部分超市更在收銀台前安裝透明板，阻擋突如其來的噴嚏或咳嗽散播病毒。

超市員工薪水不高，防護裝備也不一定足夠，卻在疫情升溫期間扮演關鍵角色，讓物資保持流通，受到羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)和前總統歐巴馬讚揚。

不過這群無名英雄不斷和人群接觸，也害怕染病或將病毒傳染給家人；他們身心俱疲，要求雇主提供更完善的防疫措施，延長休息時間，並給予「危險加給」。

以明尼蘇達和佛蒙特為首的幾個州，給予超市員工特別待遇，能在工作時將小孩寄託在政府補助的托兒所。科羅拉多、阿拉斯加等州的工會則向政府施壓，希望將超市員工，歸類為第一線人員。

國際食品和商業勞工工會代表2萬3000名超市員工和1萬8000名醫護人員，日前為早班爭取到更多津貼；執行長特助莎拉.雪琳(Sarah Cherin)表示：「我們在多數人在家的時候上工，政府有責任站出來，提供相同的保護。」

不只要求雇主加薪和提供口罩、手套、防護衣和檢驗，全食超市(Whole Food)員工更組織「集體病假」，爭取包括雙倍薪資在內的待遇；宅配公司Instacart的約聘人員，也為此罷工。

美國最大超市連鎖克羅格(Kroger)表示，至4月18日前，將給予員工每小時兩元的「英雄津貼」；Walmart給予全職和兼職員工獎金，並為物流中心員工調整時薪；Target則為前線員工提供口罩和手套，並限制顧客人數。

目前已有超市員工染病，讓全國上下的同業人心惶惶；新澤西州ShopRite超市的皮內里(Jake Pinelli)透露，店內年輕員工，會將口罩讓給過去有健康狀況的資深員工；他還表示：「我們都很害怕，但不只是有帳單要繳，這也是我能為社區貢獻的方式。」