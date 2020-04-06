「不能把病毒帶回家傳給我媽」醫護遠離家人自我隔離

全球許多醫生護士在醫院照顧新冠病毒的病患後，選擇搬進飯店、帳篷、車庫或其他臨時住處，以保護同住的家人，不少租屋網站和社群媒體也協助醫護人員找臨時住所。

醫護人員冒險暴露於新冠肺炎的風險中，搶救數以萬計的生命，不過他們也面臨另一種形式的壓力。許多醫護人員只能以虛擬方式與自己的孩子、父母、配偶等重要的人互動，但過去這些人卻是他們承受壓力時會尋求藉慰和擁抱的對象。

鳳凰城一間醫院腫瘤科護士米卡．索沙(Mica Sosa)表示：「這令人沮喪，就算你知道離開家人是對的決定，但要遠離那些你平常會親近的人還是好奇怪。」

37歲護士莉莎．紐伯格(Lisa Neuburger)日前照顧一名新冠肺炎病患時，對方的呼吸氣管鬆脫，當時她就知道病患的飛沫可能四散到空中，雖然她穿戴防護裝備，但還是有可能接觸到病毒。

當天紐伯格回家路上，就連繫同住的父親把兒子帶上樓，她要直接搬到家中地下室住，接著她在兩天後就獨自搬進露營區遠離家人。

她表示：「我當晚睡不著覺，如果我把病毒帶回家給我媽，她可能會死，而這可能是我的錯，所以我必須找到其他方法。」

飯店和部分經營租屋網站Airbnb的業者陸續提供住處給醫生護士自我隔離，有時甚至不收一毛錢。社群媒體上也有許多人協助醫護人員媒合臨時住所。有一個臉書粉絲頁RVs 4 MDs協助連繫露營車業者與醫護人員；而在愛爾蘭，有一間房地產公司利用Instagram提供空公寓的消息。

索沙知道自我隔離可能會錯過陪伴家人的重要時光，但她不希望等到鳳凰城出現大量病例才採取措施。她認為不該到疫情嚴重時才採取保護措施，「我認為大家應該關心自己家人的情況，並為他們做出最好的決定。」