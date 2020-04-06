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影／學學台灣！ 比爾蓋茲大讚台是防疫模範
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）5日接受福斯新聞（Fox News）訪問，稱台灣防疫措施為模範，形容新冠肺炎（COVID-19）疫情是場噩夢，但認為如果大家都做好防疫措施，死亡人數會少於總統川普等人的預期。
上周川普預估在疫情獲控制之前，美國的死亡人數將達到介於10萬到24萬人之間，這項預測也呼應白宮抗疫因應小組成員之一、傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）的說法。
蓋茲在節目上表示，「如果我們確實做好保持社交距離，我們的死亡人數應可比這些人預期的還低」；此外，蓋茲也強調，公開這些數據，讓民眾了解疫情嚴重的程度是非常重要的。
被問到美國等國防疫動作是否太慢時，蓋茲表示有許多國家美國可仿效，並舉例台灣，稱台灣防疫措施為模範。
蓋茲2015年就曾警告，未來傳染病造成的死傷將超過戰爭，對數百萬人類生命造成威脅。蓋茲這場TED演說，如今已吸引逾2300萬人觀看。
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