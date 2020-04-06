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威斯康辛大學女醫師與夫遭槍殺 2嫌落網

世界日報 / 編譯孫梁／綜合5日電

威斯康辛州警方5日表示，麥迪遜(Madison)威斯康辛大學的女醫師及其丈夫被槍殺，兩人橫屍校園內小樹林的溝渠裡，被一名跑步者發現後，兩名18歲的嫌犯相繼被捕，將面臨一級故意殺人罪的指控。

麥迪遜威斯康辛大學的校警說，他們3日先是逮捕嫌犯桑福德(Khari Sanford)，接著當晚又逮到另一個嫌犯拉魯(Ali’jah Larrue)。校警表示，儘管調查仍在進行中，但他們相信這起校園命案是兩個年輕人所為，兩人將雙雙面臨一級故意殺人的控罪。

被害女醫師是52歲的貝絲·波特(Beth Potter)及其57歲的丈夫卡爾(Robin Carre)，一名跑步者在校園樹叢的溝渠裡發現兩人的屍體。校警說，命案應是發生在半夜，波特和丈夫都是腹部中彈。警方確認兩人都是嫌犯的槍殺目標，嫌犯之一的桑福德還與被害人一家熟悉，但警方沒有說明兇嫌的作案動機。

波特是Wingra家庭醫療中心的醫師，該中心由麥迪遜威斯康辛大學醫療系與社區健保中心共同經營，她同時還是威斯康辛大學健保體系的員工健保服務中心的醫療主任。波特的丈夫卡爾是從事諮詢工作，主要是為準備上大學的高中生提供幫助，他還是麥迪遜一家青少年足球俱樂部的負責人。兩人育有三個20歲上下的子女。

健保 醫師 命案

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