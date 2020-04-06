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「有汽車沒汽油」 呼吸器來了 必需的藥物卻短缺

世界日報 / 編譯林育正／綜合5日電

編譯林育正／綜合5日電

對抗新冠病毒疫情大量病患湧入，現在醫院更面臨藥物短缺的問題；如果缺少這些藥物，接受插管治療的病人將承受極大痛苦。

根據醫療集團Vizient本周發布的資料，接上呼吸器病人必需的鎮靜劑、止痛藥和麻醉藥等藥物需求大增。藥品部門主管齊斯特納(Daniel Kistner)說：「現在面臨的藥品需求是前所未見的。」而且目前供貨的速度，遠遠不及需求。

此外注射藥物還需要21天的殺菌期，無法光靠徹夜趕工就能出貨。如果生產呼吸器的產線全開，但藥品沒有跟上，齊斯特納形容「就像光有汽車但沒有汽油」。

新冠肺炎患者出現急性呼吸窘迫(ARDS)，接上呼吸器將能保命，但若不用藥將非常不舒服；被插管的病人需要普洛福(propofol)、芬太尼(fentanyl)等麻醉、止痛藥。麻州Sturdy紀念醫院呼吸和重症照護醫師莫爾斯(Alix Morse)說：「沒有藥物協助，病人會想將呼吸管拔出來；身體沒有配合呼吸器運作，將造成肺部損傷。」

Vizient也向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提出增產藥物等建言，FDA也樂於接受。

在新冠肺炎重災區喬治亞州阿爾巴尼，Phoebe Putney紀念醫院不只因病人大增導致用藥量暴增；醫師香緹‧亞克斯(Shanti Akers)也表示，呼吸窘迫嚴重的病患，可能得接上呼吸器長達兩周甚至更久，因此需要更多藥物。

關注藥品供應問題數年的猶他大學藥師艾琳‧福克斯(Erin Fox)點出問題表示：「大部分的藥廠只有剛好足夠出貨的量；很少公司有三個月或六個月的存量。當疫情爆發，三個月的量可能一周就用完了。過去為了避免囤貨，藥商會將採購量依照過去訂單管控。」

另一個問題是，這些藥品價錢便宜利潤不高，製造的藥廠並不多。因此福克斯認為，政府應出面下令提高產量。

她說：「這些藥廠應該捫心自問，為了提升產量和讓生病的民眾得到治療，到底做了什麼？」

新冠肺炎 疫情 醫師

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