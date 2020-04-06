喬州任命金恩博士女兒 領導抗疫委員會

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)5日宣布，將任命民權運動領袖馬丁路德‧金恩博士(Martin Luther King Jr)的女兒博妮絲·金恩(Bernice King)，同時也是「馬丁路德金恩中心」(The King Center)的執行長，為對抗新冠肺炎的抗疫委員會主席。

此外坎普也表示，該委員會成員還包括商界人士和其他非營利組織；而該委員會另一位共同主席為經常替少數族群爭取權益的民權組織，「經營未來」(Engaged Futures Group LLC)的總裁史密斯(Leo Smith)。

坎普在聲明中表示：「我們從公家單位到私人企業集結許多專業人士，我對我們的抗疫委員會有信心，我也相信我們已經準備好對抗新冠肺炎」；然而，目前官方尚未詳細說明該委員會的任務細節。