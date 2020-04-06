快訊

拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喬州任命金恩博士女兒 領導抗疫委員會

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合5日電
喬州州長任命馬丁路德‧金恩博士女兒，共同領導抗疫委員會。 美聯社
喬州州長任命馬丁路德‧金恩博士女兒，共同領導抗疫委員會。 美聯社

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)5日宣布，將任命民權運動領袖馬丁路德‧金恩博士(Martin Luther King Jr)的女兒博妮絲·金恩(Bernice King)，同時也是「馬丁路德金恩中心」(The King Center)的執行長，為對抗新冠肺炎的抗疫委員會主席。

此外坎普也表示，該委員會成員還包括商界人士和其他非營利組織；而該委員會另一位共同主席為經常替少數族群爭取權益的民權組織，「經營未來」(Engaged Futures Group LLC)的總裁史密斯(Leo Smith)。

坎普在聲明中表示：「我們從公家單位到私人企業集結許多專業人士，我對我們的抗疫委員會有信心，我也相信我們已經準備好對抗新冠肺炎」；然而，目前官方尚未詳細說明該委員會的任務細節。

新冠肺炎 金恩

延伸閱讀

愛爾蘭抗疫出一分力 總理重披醫師袍

近百歲郵輪鬧鬼出名 瑪麗皇后號擬復出抗疫

協助全球抗疫 廣東設物資出口聯盟

ASML看好半導體 有利台廠

相關新聞

影／學學台灣！ 比爾蓋茲大讚台是防疫模範

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）5日接受福斯新聞（Fox News）訪問，稱台灣防疫措施為模範，形容新冠肺炎（...

喬州任命金恩博士女兒 領導抗疫委員會

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)5日宣布，將任命民權運動領袖馬丁路德‧金恩博士(Martin Luther King Jr)的女兒博妮絲·金恩(Bernice King)，同時也是「馬丁路德金恩中心」(The King Center)的執行長，為對抗新冠肺炎的抗疫委員會主席

美佛州促保持 「1條鱷魚長度」社交距離

全國大部分州頒布禁足令，要求民眾不要出門居家避疫。但阿肯色州長為他不實行「居家避疫」的決定辯護，認為保持社交距離和關閉公共聚集場所的要求，在阿州已得到有效執行。佛羅里達州里昂郡(Leon)為強化說明如何保持社交距離

力倡奎寧抗疫 川普：我非醫生但我有常識

美國的2019冠狀病毒疾病疫情嚴峻，總統川普再次不顧醫師與衛生專家警告副作用，在今天白宮記者會鼓吹以抗瘧疾藥物奎寧治療新...

威斯康辛大學女醫師與夫遭槍殺 2嫌落網

威斯康辛州警方5日表示，麥迪遜(Madison)威斯康辛大學的女醫師及其丈夫被槍殺，兩人橫屍校園內小樹林的溝渠裡，被一名跑步者發現後，兩名18歲的嫌犯相繼被捕，將面臨一級故意殺人罪的指控

「有汽車沒汽油」 呼吸器來了 必需的藥物卻短缺

編譯林育正／綜合5日電 對抗新冠病毒疫情大量病患湧入，現在醫院更面臨藥物短缺的問題；如果缺少這些藥物，接受插管治療的病人將承受極大痛苦。 根據醫療集團Vizient本周發布的資料，接上呼吸

加不加石油關稅？ 川普不把話說死

美國總統川普表示，他認為自己不至於非對進口原油採取關稅措施不可，來對付俄羅斯和沙烏地的價格戰所造成的衝擊，但保留此選項，...

病毒如火花攻進加州 專家：有必要暫停旅行

加州大學舊金山分校台裔美籍醫師邱華彥領導的研究團隊發現，美國早期新冠肺炎病例一半以上都有旅遊史，如果未來病毒持續越境，暫...

瘟疫加劇的「親密暴力」：美國封城中的家暴救命問題

「在隔離中，沒有人能聽到你的尖叫。」全球武漢肺炎疫情延燒，美國超越中國成為當前累計確診病例最多國家。疫情重災區之一的加州，於3月中率先緊急啟動〈全州宅居令〉，全美各地也陸續進入空城狀態。然而大規模的城市封鎖不只重挫經濟，屋簷下的親密關係也可能因此緊張——自加州封城以來，「美國家暴防治熱線」（NDVH）接獲的求救通報，有了顯著的增加。施暴者恐因病毒焦慮、失業恐慌與隔離孤獨催化暴力的同時，受暴者卻也因為封城隔離，難以被外界發現「異狀」，向社會求援的管道也因此遭遇更多阻隔。儘管拉開人與人的社交距離，是目前無奈的防疫對策，但連同被拉大的社會安全網空隙，又該如何接住陰暗角落裡，墜落中的受暴者？

美擬對進口石油加稅 OPEC+今將討論減產

美國總統川普再度威脅將對進口石油加徵關稅，以「保護」美國能源業勞工；美國與加拿大兩國官員也正在討論加徵關稅事宜。

對試驗性抗疫藥物有信心 川普：自己可能會服用

美國總統川普今天大力支持還在測試階段的治療2019冠狀病毒疾病藥物，表示他自己可能會服用那些藥物，並鼓勵其他人在獲得醫生...

醫院員工也失業！手術減少、重點治新冠肺炎

新冠肺炎疫情愈演愈烈造成醫療資源不足，各大醫院皆以治療新冠肺炎的患者為主，而各地方政府近日開始命令取消非必要性手術，將所有資源應用於治療新冠肺炎；此外，手術和診斷等醫療行程也都被迫延後...

熱門新聞

國際油價又崩了12%、OPEC+今天開不了會 美股期指漲

卸下皇室身分後面臨經濟危機 哈利、梅根傳心慌慌

強忍高燒仍留守病院12小時 英國護士返家臉色發青死在床上

經濟解析／油價崩跌 道瓊期指仍強彈680點 原因在此…

安倍還在屋內！26歲女想重啟人生 侵入首相私宅被逮

影／學學台灣！ 比爾蓋茲大讚台是防疫模範

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。