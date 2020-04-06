美佛州促保持 「1條鱷魚長度」社交距離

全國大部分州頒布禁足令，要求民眾不要出門居家避疫。但阿肯色州長為他不實行「居家避疫」的決定辯護，認為保持社交距離和關閉公共聚集場所的要求，在阿州已得到有效執行。佛羅里達州里昂郡(Leon)為強化說明如何保持社交距離，指人與人之間相隔六呎就是一條鱷魚的長度。

阿肯色州是全美九個不要求「居家避疫」的州之一，在被問到聯邦公共衛生總監要求全國各州都應居家避疫，以阻斷病毒的傳播時，阿肯色州的共和黨州長哈欽森(Asa Hutchinson)說，阿州採取了必須採取的更多措施。他對NBC新聞的「會見新聞界」節目說：「州府和各地已採取措施，包括關閉酒吧和餐館、要求保持社交距離和限制群聚，都取得了成效，戰勝並延緩了病毒的傳播，我們比其他實行居家避疫政策的州都成功。」哈欽森說，阿肯色州約60萬人仍繼續工作。

對於阿肯色等部分州不要求民眾居家避疫，華盛頓州的民主黨州長英斯利(Jay Inslee)表示，如果其他州不認真防疫，華州的疫情可能出現新一輪的高潮。他說：「即使我們採取嚴格措施，但其他州不這樣做，疫情將會再起，兩個月後將向我們撲來。在抗擊疫情上，我們距宣布勝利還差得很遠。」

佛羅里達州里昂郡(Leon)積極響應衛生部門的要求，說保持間隔六呎的社交距離，就是一條鱷魚的長度，當然是大鱷魚。郡府的臉書說：「民眾在疫情期間請記住，與他人之間要保持一條大鱷魚的距離。」

保持社交距離和居家避疫，是減緩新冠病毒傳播的重要措施。世界衛生組織說，人與人之間保持六呎的距離，有助於防止吸入其他人咳嗽和打噴嚏時產生的和在空中漂浮的飛沫。

截止5日下午，佛州有1萬2143確診，死亡217人，感染人數為全國第七。