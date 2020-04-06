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「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

加不加石油關稅？ 川普不把話說死

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普表示，他認為自己不至於非得對進口原油採取關稅措施不可。路透
美國總統川普表示，他認為自己不至於非得對進口原油採取關稅措施不可。路透

美國總統川普表示，他認為自己不至於非對進口原油採取關稅措施不可，來對付俄羅斯和沙烏地的價格戰所造成的衝擊，但保留此選項，以保護美國石油產業。

川普在周日的新聞發布會上說，「若有必要，我會動用關稅。」他重申了周六記者會上的立場。 但「我認為不會到非得如此的地步」。

美國一直在與俄羅斯和沙烏地就減少過剩產量進行溝通。但是儘管川普上周宣稱沙烏地和俄羅斯將減產1,000萬至1,500萬桶，迄今為止仍未達成任何協議。

「我們想拯救這個偉大的產業。」川普談到美國石油業時說，「如果他們無法取得進展，我會採取措施，是的，我會採取關稅措施，非常大的關稅。」

川普談到石油業時說：「疫情害慘了他們。」但他也表示，低油價有助美國經濟。「汽油每加侖已看到0.91美元，很多人很高興，航空燃油也很便宜，我們正設法拯救航空業。」

川普 俄羅斯 疫情

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