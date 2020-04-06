國際油價又崩了12% OPEC+今天開不了會；美股期指漲
國際原油價格今天在亞洲開盤又大跌12%，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）原訂本周一（6日）開會又延期，況且達成協議的希望渺茫。
標普500指數期指開盤大漲1.2%，投資人開始評估一周後開始登場的財報季表現。
布蘭特原油期貨開盤大跌12%，扭轉上周五14%的漲勢。OPEC+延到周四（9日）開會，沙烏地阿拉伯和俄羅斯又開始為誰該為油價暴跌負責打起口水仗。兩國也表示，希望美國加入協議，但美國總統川普目前為止無意這麼做。
布蘭特原油6月期貨跌2.68美元至31.43美元。西德州中級原油（WTI）5月期貨跌2.51美元至25.83美元。
布蘭特原油期貨上周漲37%，西德州中級原油（WTI）則漲32%，因俄、沙兩國顯然有意就價格戰尋求解套。原油價格目前仍不及今年初價位的一半。
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