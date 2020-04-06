國際油價又崩了12% OPEC+今天開不了會；美股期指漲

就在新冠疫情大流行之際，川普總統動用緊急權力，在南部邊界落實了他期待已久的最嚴格措施，並且暫停移民法規中旨在保護未成年人士、申請庇護者的條款，好讓美國政府能夠將這些外籍人士立即遣送出境或拒於門外。

2020-04-05 13:08