俄、沙加速準備減產談判 並力促美國加入

經濟日報 / 編譯任中原／即時報導

沙烏地阿拉伯俄羅斯及其他主要產油國正加速準備談判減產協議，且外交界人士也力促美國加入。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫5日表示，「普亭總統與俄羅斯方面希望進行一次建設性的談判，這是穩定國際能源市場的唯一方法」；如果失敗，將意味油價崩跌。

減產談判仍面臨重大障礙，包括會談時間不易橋定，目前談判日期已經從4月6日延後到9日；而且減產目標約為10%，是空前的聯合減產行動。

沙、俄兩國都表示，希望美國也參與減產行動；但川普迄今只對石油輸出國組織（OPEC）表達不滿，並威脅將對進口原油加徵關稅。

沙、俄並未表示是否會要求美國公開承諾減產，抑或美國只要做個姿態即可；觀察家指出，俄羅斯希望美國能承諾取消一些對俄國的制裁。

俄羅斯 沙烏地阿拉伯 油價

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