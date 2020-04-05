醫院員工也失業！手術減少、重點治新冠肺炎

新冠肺炎疫情愈演愈烈造成醫療資源不足，各大醫院皆以治療新冠肺炎的患者為主，而各地方政府近日開始命令取消非必要性手術，將所有資源應用於治療新冠肺炎；此外，手術和診斷等醫療行程也都被迫延後，導致上千名非緊急專業或協助手術的醫護人員爆發失業潮。

不論是主要大城的內科醫師，或是從俄勒岡州沿路到康乃狄克州的小型獨立醫院，甚至是跨州連鎖的史都華醫療集團(Steward Health Care)，最近都遇上經營困難迫使醫護人員面臨裁員或是留職停薪的狀況；即使是專業性較高，甚至能協助患者進行插管的麻醉護理師等，在賓州的地方醫院仍出現大批的失業人潮。

自3月中疫情開始急轉直下以來，特殊專業醫護人員失業的統計數字就難以掌握，而根據官方3日的統計資料顯示，目前醫護人員至少有4萬2000人失業；明尼蘇達州自3月16日至3月31日的期間，就有1萬3600名醫護和技術人員申請失業補助。

對於部分被裁員或留職停薪的醫療人員來說，失業可能只是暫時的，但對在診所工作的員工、實驗室的技術人員、手術房的醫護人員、和看護等來說，恢復工作的時間可能遙遙無期。

由於聯邦政府命令減少非必要性手術和落實社交距離政策，密西根州的慈愛醫院(Mercy Hospital)和聖約瑟夫·梅西醫療保健系統(Saint Joseph Mercy Health System)，決定先讓2500名員工留職停薪。

此外，全美醫院聯盟(Federation of American Hospitals)執行長康恩(Chip Kahn)表示，各大醫院開始出現財務困難的狀況；從田納西州到北卡羅來納州共有六家醫院的埃爾蘭格醫療系統(Erlanger Health System)，自上周開始出現數百萬元的大規模虧損，該聯盟認為醫院應向聯邦政府申請臨時紓困貸款，確保醫護人員們期間內仍有穩定的收入。