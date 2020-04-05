快訊

又見美國漏網傳染 指揮中心：接觸這日期回台者應警覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫院員工也失業！手術減少、重點治新冠肺炎

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合4日電
美國自3月中疫情開始急轉直下以來，特殊專業醫護人員失業的統計數字就難以掌握。圖為病患轉移到救護車時，工作人員以白布遮擋。 美聯社
美國自3月中疫情開始急轉直下以來，特殊專業醫護人員失業的統計數字就難以掌握。圖為病患轉移到救護車時，工作人員以白布遮擋。 美聯社

新冠肺炎疫情愈演愈烈造成醫療資源不足，各大醫院皆以治療新冠肺炎的患者為主，而各地方政府近日開始命令取消非必要性手術，將所有資源應用於治療新冠肺炎；此外，手術和診斷等醫療行程也都被迫延後，導致上千名非緊急專業或協助手術的醫護人員爆發失業潮。

不論是主要大城的內科醫師，或是從俄勒岡州沿路到康乃狄克州的小型獨立醫院，甚至是跨州連鎖的史都華醫療集團(Steward Health Care)，最近都遇上經營困難迫使醫護人員面臨裁員或是留職停薪的狀況；即使是專業性較高，甚至能協助患者進行插管的麻醉護理師等，在賓州的地方醫院仍出現大批的失業人潮。

自3月中疫情開始急轉直下以來，特殊專業醫護人員失業的統計數字就難以掌握，而根據官方3日的統計資料顯示，目前醫護人員至少有4萬2000人失業；明尼蘇達州自3月16日至3月31日的期間，就有1萬3600名醫護和技術人員申請失業補助。

對於部分被裁員或留職停薪的醫療人員來說，失業可能只是暫時的，但對在診所工作的員工、實驗室的技術人員、手術房的醫護人員、和看護等來說，恢復工作的時間可能遙遙無期。

由於聯邦政府命令減少非必要性手術和落實社交距離政策，密西根州的慈愛醫院(Mercy Hospital)和聖約瑟夫·梅西醫療保健系統(Saint Joseph Mercy Health System)，決定先讓2500名員工留職停薪。

此外，全美醫院聯盟(Federation of American Hospitals)執行長康恩(Chip Kahn)表示，各大醫院開始出現財務困難的狀況；從田納西州到北卡羅來納州共有六家醫院的埃爾蘭格醫療系統(Erlanger Health System)，自上周開始出現數百萬元的大規模虧損，該聯盟認為醫院應向聯邦政府申請臨時紓困貸款，確保醫護人員們期間內仍有穩定的收入。

醫護人員 失業 新冠肺炎

延伸閱讀

保護第一線醫護人員！美國這家醫院讓病人自行採檢

新冠肺炎確診死亡 桃市提供免費火化

見「疫」勇為／米其林一星主廚 煮愛心餐送醫護

相關新聞

醫院員工也失業！手術減少、重點治新冠肺炎

新冠肺炎疫情愈演愈烈造成醫療資源不足，各大醫院皆以治療新冠肺炎的患者為主，而各地方政府近日開始命令取消非必要性手術，將所有資源應用於治療新冠肺炎；此外，手術和診斷等醫療行程也都被迫延後...

疫情衝擊美國！近半勞工收入減少 6成認經濟很差

美國約半數的勞工表示，新冠疫情導致他們及其家人的收入減少，沒有大學文憑的低收入階層更可能在疫情危機中失去工作...

保護第一線醫護人員！美國這家醫院讓病人自行採檢

為降低醫療人員感染新冠病毒風險，聯合健康集團(UnitedHealth)旗下於西雅圖的醫院，決定讓病人自行採檢，未來更將延用至全國其他醫療機構...

德政來了！無保新冠病患 美國政府代付醫藥費

美國遭新冠病毒感染人數不斷飆升，意外的醫療開支也對病患造成二度打擊；川普政府決定利用聯邦刺激經濟法案，付錢給醫院治療沒有健康保險的新冠病患；不過，醫院必須同意不向患者開具醫療帳單或其他意外費用...

影／登上雲梯車 美消防員隔窗為確診同僚打氣

美國佛羅里達州邁阿密-戴德郡有一名消防員，因為確診新冠肺炎而住院，他同消防局的同事為了幫他打氣，特地開著消防車來到醫院門...

美國TSA第一例 紐瓦克機場員工染疫亡

聯邦運輸安全局(TSA)表示，在新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)進行爆裂物偵測犬操作員波卡貝拉(Francis "Frank" Boccabella III)感染新型冠狀病毒後，於2日病逝，年僅39歲。

川普「疫」展鐵腕 暫停移民法 拒絕保護未成年及申庇者

就在新冠疫情大流行之際，川普總統動用緊急權力，在南部邊界落實了他期待已久的最嚴格措施，並且暫停移民法規中旨在保護未成年人士、申請庇護者的條款，好讓美國政府能夠將這些外籍人士立即遣送出境或拒於門外。

#IAmNotCOVID19 反擊「反亞裔」亞裔社媒總動員

自新冠病毒爆發以來，包括美國在內的亞裔民眾就遭到連串種族歧視以及暴力襲擊；在過去兩星期，亞裔透過社媒例如#WashTheHate，#RacismIsAVirus，#IAmNotCOVID19等管道作出還擊。

美國職業賽事因疫情停擺 川普盼盡早復賽

受2019冠狀病毒疾病影響，美國體育賽事幾乎全面停擺，但總統川普今天表示，讓比賽恢復進行一事是「宜早不宜遲」，但拒絕為復...

美富人帶著病毒去度假 愛州滑雪勝地爆351例確診

英國衛報報導，美國富人和名流紛紛到度假勝地躲避新冠肺炎疫情，導致當地確診病例暴增。

副手找誰？拜登向歐巴馬請益

英國泰晤士報報導，美國民主黨總統參選人拜登曾向前總統歐巴馬徵詢挑選競選搭檔的意見，此舉被人們認為增加賀錦麗得到拜登副手門票的機會。

星期人物／郭謨鐵漢柔情 撫慰紐約人心

美國新冠肺炎疫情節節升高，意外讓紐約州州長郭謨（Andrew Cuomo）躍上全國舞台，其要言不繁、又深具同理心的談話風格，與美國總統川普形成強烈對比，也讓他擁有大量粉絲。

熱門新聞

美國人囤糧居家避疫 這些產品買氣強強滾

新冠肺炎有藥了？澳洲發現「這東西」2天殺光病毒

又有變數？ 路透：OPEC+緊急會議可能延兩、三天

巴菲特減持兩大航空股 新冠疫情讓航空業陷空前危機

科幻小說情節？義大利討論解封城：抗體決定誰能復工

新冠病毒疫情肆虐之際 美國傳來首家小型銀行倒閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。