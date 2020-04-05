疫情衝擊美國！近半勞工收入減少 6成認經濟很差

美國約半數的勞工表示，新冠疫情導致他們及其家人的收入減少，沒有大學文憑的低收入階層更可能在疫情危機中失去工作。

美聯社和NORC輿論研究中心日前公布調查表明，人們的悲觀情緒因為股市崩跌、全國居家避疫和經濟停頓而大增，認為經濟好的人今年1月還占到67%，目前則有60%的人認為經濟很差。

勞工的收入損失包括薪資減少、工時被削減、放無薪假和失業；在疫情爆發時有工作的人中，23%的人或其家人被裁員。在年收入不到5萬元的家庭中，三分之一的人或是其家人失去了工作。

明尼蘇達州一個社區學院的退休副院長說，股市暴跌、失業率上升和商店關閉，經濟將可能持續惡化，他看不到轉好的前景。

勞工部2日公布上周申請失業救濟的人數，達到創紀錄的660多萬，是前一周的兩倍，兩周的數字顯示，美國1億5200萬的勞工在半個月內超過6%失業。

德州穆迪鎮一個護士站的30歲女護士說，她休無薪假後的前兩個星期仍有部分薪水可領，但三周後就將停薪，全家四口將面臨沒有收入的窘境。

儘管新冠疫情影響了許多美國人的收入，並使他們對國家經濟感到悲觀，但調查表明，多數美國人對個人財務和川普總統的經濟政策仍有信心。62%的美國人認為個人財務狀況仍好，但少於1月的67%。39%的人表示財務狀況將會改善，認為不會改善的占19%。

兩黨選民對經濟的悲觀情緒都有增加，但民主黨人的增幅更大，共和黨人從1月的10%增加到目前的35%，民主黨人是從47%增至81%。

但多數美國人對川普領導經濟仍有信心，56%的人支持他的經濟政策，高於川普總體支持率的43%。

猶他州一名75歲的居民說，川普的經濟政策很好，而且向民眾透明。佛蒙特州一個29歲的居民表示，他的工作要到5月才能恢復，但失業救濟可幫助他進修學業，以後想要當醫師。