德政來了！無保新冠病患 美國政府代付醫藥費

美國遭新冠病毒感染人數不斷飆升，意外的醫療開支也對病患造成二度打擊；川普政府決定利用聯邦刺激經濟法案，付錢給醫院治療沒有健康保險的新冠病患；不過，醫院必須同意不向患者開具醫療帳單或其他意外費用。

川普總統3日晚間在白宮宣布這項計畫；白宮正因沒有因應新冠疫情，為歐記健保設立的健保市場開放特別的登記投保期，面對日益強烈的批評。

在失業者飆增之際，國會民主黨人也敦促政府和保險公司為失去雇主提供的健保的人豁免治療費用。

醫院治療沒有健保的人時，經常向患者開帳單，後者也可能接到非醫院直接雇用的醫生開的帳單；而政府宣布的計畫禁止這兩種做法，將按聯邦根據聯邦醫療保險(Medicare)規定的收費標準付錢給醫院。

衛生福利部長阿查爾說，獲得聯邦給付的醫療業者，不得向無保者索取政府的給付與實際醫療費用的差額。

醫院亟於獲得經費，而政府官員正研究如何提供這些資助，藉此協助彌補醫院的營收、為無保族治療的費用和其他需求。在疫情最嚴重地區，醫院這些需求更大。

經常被迫吸收大筆呆帳的醫院，正準備應付新冠病患湧現。美國醫院協會說，2017年各種醫院收不到的醫療費用超過380億元。

2007年的研究報告說，如美國出現1918年那種流行性感冒大流行，醫院可能虧損39億元，每家醫院平均虧78萬4592元。研究人員敦促決策者考慮制定緊急應變計畫，確保醫院不會因此破產。

醫院主管說，他們對失去工作和雇主提供的健保的人暴增感到不安。失業者可能有資格申請協助貧民和殘障者的醫療補助計畫(Medicaid，白卡)。華府和37州已根據歐記健保擴大這種資格。川普政府也讓各州放寬某些規定，讓民眾更容易獲得白卡。

國會上周為新冠疫情通過的2兆元刺激經濟計畫，為醫院和社區保健中心提供1000多億元補助。

在醫院工作，可是並非醫院雇員的醫生、呼吸治療師和其他人員，很關心他們為無保族治療的費用，可是政府對醫院的補助可能不包括他們。