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保護第一線醫護人員！美國這家醫院讓病人自行採檢

世界日報 / 編譯林育正／綜合4日電
美國疫情延燒。 法新社
美國疫情延燒。 法新社

為降低醫療人員感染新冠病毒風險，聯合健康集團(UnitedHealth)旗下於西雅圖的醫院，決定讓病人自行採檢，未來更將延用至全國其他醫療機構。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上月底就將讓病患自行採檢，納入最新發布的醫療人員工作準則中；聯合健康集團於西雅圖的醫院便立即展開新措施。

目前絕大多數的檢驗必須由護士或其他人員將鼻咽拭子伸入病患鼻孔，延伸至喉嚨採集檢體；如此一來，醫護人員暴露在打噴嚏和咳嗽的飛沫範圍內，很可能被傳染。

換成新的方法，病患能在鼻子前緣採檢，再放入試管中，再交給醫護人員；病患甚至不用下車，就能自行完成。聯合健康集團西雅圖Everett診所的醫師杜元柏(Yuan-Po Tu，音譯)說：「這是一項創舉，徹底改變採檢方式，讓醫護人員工作更安全。」

自行採檢為醫檢公司新推出的檢驗方式之一，其他還包括廣泛被使用的得來速篩檢，以及加州醫檢公司Cepheid推出的45分鐘快篩。

聯合健康集團首席科學官埃勒特(Ken Ehlert)表示，將盡速讓旗下擁有4萬8000名醫生的OptumCare醫療體系採用新的採檢方式。對此FDA尚未表示評論。

不過加州大學急診助理臨床教授麥庫勒(Michael McCullough)認為，一般人可能採檢的方式不夠正確，錯過確診病患。他說：「但用簡單的方式讓更多人接受檢驗，就能快速抓出更多確診病患。」

聯合健康集團指出經研究近500名病患，準確率超過90%。杜元柏表示，他在兩周前醫院被聲稱有新冠肺炎症狀的病患塞爆，防護衣又不足的狀況下，想出這個方法。他說：「唯一的解決辦法，就是改變採集檢體的方式。」

他與集團內其他醫學專家展開一個星期的研究，比爾與美琳達·蓋茲基金會也提供協助，終於研發出讓護士和其他工作人員，不須穿著防護衣，就能採檢的方式。

醫護人員 新冠肺炎 西雅圖

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