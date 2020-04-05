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美國TSA第一例 紐瓦克機場員工染疫亡

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合4日電
美國紐瓦克機場出現聯邦TSA人員新冠死亡首例。圖／世界日報提供
美國紐瓦克機場出現聯邦TSA人員新冠死亡首例。圖／世界日報提供

聯邦運輸安全局(TSA)表示，在新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)進行爆裂物偵測犬操作員波卡貝拉(Francis "Frank" Boccabella III)感染新型冠狀病毒後，於2日病逝，年僅39歲。

TSA在官網上表示：「他是本局第一位因為新冠病毒而喪命的員工；失去同仁的消息讓我們更堅定地與各部門進行更密切的合作，阻止新冠病毒傳播。」

波卡貝拉於2004年加入TSA，在紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)檢查貨物，後來到紐瓦克擔任合規官(compliance officer)，隨後加入偵測犬操作員的行列。

波卡貝拉出現症狀前的最後一個工作日是3月19日；包括他在內，過去14天內，紐瓦克有五位TSA工作人員感染新冠病毒，而全美共有74位，其中56位是安檢人員，另有18人與旅行民眾接觸有限。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)取得國土安全部(DHS)3月30日的一份內部報告指出，DHS目前已有292名員工檢出新冠病毒陽性，還有8524人因為可能暴露在新冠病毒下而接受「自我隔離與自我監督」，讓他們無法幫助該部因應疫情。

DHS為聯邦政府第三大部門，協助管理全美抗疫動員工作，生病、感染與暴露在病毒下的員工人數持續增加；DHS包括多個重要機關，如聯邦緊急管理局(FEMA)、TSA、邊境巡邏隊，以及聯邦移民及海關執法局(ICE)；總共約有24萬名員工。

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