川普「疫」展鐵腕 暫停移民法 拒絕保護未成年及申庇者

就在新冠疫情大流行之際，川普總統動用緊急權力，在南部邊界落實了他期待已久的最嚴格措施，並且暫停移民法規中旨在保護未成年人士、申請庇護者的條款，好讓美國政府能夠將這些外籍人士立即遣送出境或拒於門外。

川普以美國面臨「規模龐大、無法控制的邊境偷渡」威脅為由，將移民法規當中原本用來保護人口販賣受害者、遭迫害族群的條文暫時凍結，由驅逐令取而代之，不管任何年齡的外籍人士只要在美墨邊境遭到查緝，平均96分鐘之內一律遣返至墨西哥境內。

美國邊界巡防隊(U.S. Border Patrol)探員查獲偷渡客時，並不會安排健康檢查。

國土安全部說官員，川普政府的鐵腕措施是有必要的，如此一來才能讓美國的執法人員、醫護人員甚至一般民眾，免於受到新冠病毒傳染。官員指出，加強邊境管制，防止可能已經感染病毒的偷渡客進入美國境內，都可以讓海關拘留中心與邊境地區的移民監獄，降低羈押人數。

官員表示，就在絕大多數美國民眾居家避疫的同時，嚴格落實邊境管控具有重要的公共健康責任，倘若對邊境地區疏於監控，就會美國社區曝露於川普口形容的「看不見的敵人」。

多年來，川普多次批評美國移民法規過於鬆散，如今全球疫情大流行則提供川普天時地利的條件，能把他最看不順眼的「史上最糟糕移民法律」條文及保護條款暫時封存，以他自創的嚴格命令取代。

首當其衝的影響為，非法入境美國的外籍人士將不再像以前一樣會被帶到邊檢站，不再有機會提出庇護申請並接受移民法院審理。另外，沒有大人陪伴的非法入境未成年孩童，以往會受到美國移民法律保護，提供暫時棲身之所，從此之後一旦被查緝將直接遣返至墨西哥。

「拉斯美洲移民宣導中心」(Las Americas Immigrant Advocacy Center)主任瑞瓦斯(Linda Rivas)說：「對於目前各種狀況的處理方式，我們深感錯愕。」