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#IAmNotCOVID19 反擊「反亞裔」亞裔社媒總動員

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合4日電
亞裔透過社媒，反擊反亞裔氛圍。圖／世界日報提供
亞裔透過社媒，反擊反亞裔氛圍。圖／世界日報提供

對亞裔美國人來說並非好事，因為毋須藉此來證明自己的價值及所屬。圖／世界日報提供
對亞裔美國人來說並非好事，因為毋須藉此來證明自己的價值及所屬。圖／世界日報提供

自新冠病毒爆發以來，包括美國在內的亞裔民眾就遭到連串種族歧視以及暴力襲擊；在過去兩星期，亞裔透過社媒例如#WashTheHate，#RacismIsAVirus，#IAmNotCOVID19等管道作出還擊。

在美國，由於川普總統更使用了「中國病毒」字眼，無疑對種族歧視以及襲擊事件起了推波助瀾作用；聯邦調查局（FBI）表示，隨著感染病毒數字的飆升，這類襲擊會進一步增加。

美國對亞裔的種族歧視與偏見，從來沒有消失，會因為重大事件而時隱忍時現，從第二次世界大戰期間，日裔被拘留，到80年代日本的競爭，有汽車工人竟遷怒殺害了華裔陳果仁。

為此亞裔紛紛動員起來還擊這種仇恨及歧視，位於加州的華人權益促進會、亞太計畫與政策委員會等團體，上個月成立了仇恨舉報中心。紐約總檢察長也開通了熱線電話供人舉報。

華人權益促進會行政主任崔禎文（Cynthia Choi）指出，鑑往知今，這類種族仇恨事件若不遏止，只會如滾雪球般愈滾愈大。該會迄今收到來自全國各地逾千起相關報告。

美國廣播公司（ABC）報導，FBI在發給地方執法部門的報告中，預料這類襲擊事件會加劇；例如上個月德州亞裔三父子遭人刺傷，19歲的疑兇就是認為這三父子是確診者。

角逐民主黨總統提名而後退選的楊安澤，要求亞裔在面對仇恨時，應表現出更多的「美國式身分」，避免對抗，做更多義務工作及幫助鄰居等善意行為。但他這番說話遭到不少亞裔的猛烈抨擊。

崔禎文認為，委曲求存並非平等之道，做一個「好的亞裔」，對亞裔美國人來說並非好事，因為毋須藉此來證明自己的價值及所屬，來證明我們是例外，也不能認為我們應該受忽略。

儘管川普已不再使用「中國病毒」字眼，但參眾兩院民主黨人擔心，他造成的惡果無法挽回，因此提出決議案譴責反亞裔的行為。國會亞太裔議員黨團（CAPAC）主席、國會眾議員趙美心也指出，川普的支持者仍在使用這個詞語。

亞裔 種族歧視 川普

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