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美富人帶著病毒去度假 愛州滑雪勝地爆351例確診

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國有錢人近日為躲疫情湧入度假勝地，導致當地確診病例暴增。圖為醫療人員在猶他州帕克城架設新冠病毒檢測站。美聯社
美國有錢人近日為躲疫情湧入度假勝地，導致當地確診病例暴增。圖為醫療人員在猶他州帕克城架設新冠病毒檢測站。美聯社

英國衛報報導，美國富人和名流紛紛到度假勝地躲避新冠肺炎疫情，導致當地確診病例暴增。

隨著富人逃離城市湧入度假勝地，當地官員稱，新冠病例數不成比例地上升，相當氣憤，擔心當地小型醫院會不堪負荷。

距離愛達荷州滑雪勝地太陽谷（Sunny Valley）最近的克川市（Ketchum）市長布拉德肖（Neil Bradshaw）警告，當地不是「病毒假期」之地。

去年滑雪季時，太陽谷總計有42萬6500名滑雪遊客到訪。數十年來，該處一直是億萬富翁和名流愛去的旅遊熱點，包括好萊塢巨星阿諾史瓦辛格、臉書執行長祖克柏和70年代好萊塢性感女星瑪麗蓮夢露等。截至2日，太陽谷所在的布萊恩郡已有351例確診案例，但全郡只有2萬2000人居住。

布拉德肖在愛達荷山快報（Idaho Mountain Express）專欄指出，「我們必須勸阻朋友和遊客前來。對於一個曾經相當歡迎遊客的小鎮來說，這很難做到，但我們必須減少遊客人數」。

布萊恩郡的疫情使該地區唯一一家擁有一台呼吸器的醫院不堪負荷，該醫院幾名醫生之前被隔離後，已關閉醫院部分空間。

愛達荷州遭遇的事情反映全國趨勢。根據農村新聞網站Daily Yonder的分析，擁有休閑經濟的農村郡新冠病毒感染率較高，比具有其他產業經濟的農村郡高出三倍以上。

Salt Lake Tribune的一項分析顯示，這些地區的人均感染率最高，僅次於紐約市和紐奧良。

3月下旬病例最多的兩個鄉村休閒郡為知名滑雪勝地科羅拉多州韋爾（Vail）和猶他州帕克城（Park City）的所在地。

帕克城位在薩米特郡（Summit County），當地衛生部門主管布勞（Rich Bullough）說，該郡的首例確診病例是遊客，認為當地的確診人數眾多「絕對」與旅遊業有關。

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