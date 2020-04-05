股神賺的是「耐心錢」 巴菲特銀彈上膛、將更耐心尋底

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
路透專欄作家Lauren Silva Laughlin認為，巴菲特這次可能等到市況非常嚴峻時才出手。路透
路透專欄作家Lauren Silva Laughlin認為，巴菲特這次可能等到市況非常嚴峻時才出手。路透

新冠肺炎疫情引發全球金融危機，對坐擁1,300億美元可動用現金的波克夏公司（Berkshire Hathaway）而言，則正好是趁勢加碼或直接收購企業的大好良機。但隨著各國政府大舉救市推升股價，「股神」巴菲特恐怕更需要耐心等待。

路透專欄作家Lauren Silva Laughlin指出，巴菲特最經典的策略之一，就是在企業窮途末路時趁機「下手」。例如去年，在西方石油公司（OXY）執行長霍勒姆（Vicki Hollub）的懇請下，波克夏豪氣出資100億美元，幫助西方石油收購阿納達科石油（Anadarko），回報是取得年股利8%的優先股。在奇異（GE）和高盛因金融危機跌入谷底時，波克夏也乘隙敲定類似協議。

在疫情導致全球經濟面臨停擺之際，一連串企業正等待幫助。美國目前是由華府出面主導，航空業者已經獲得當局援助、總統川普上周也已在白宮會見西方石油和埃克森美孚（Exxon Mobil）等能源業者高層，另外從餐飲到旅館業也都已經尋求政府紓困。

鑒於向當局伸手拿錢的成本較低，企業主管可能還未打算尋求波克夏幫助，再加上華府傾囊相助可以短暫推升估值，因此現在遠不是巴菲特進場的時機。2008年的金融危機就是個鮮明的例子，巴菲特在當年9月投資高盛已獲得不錯的報酬，但如果再晚兩個月進場，高盛股價再跌了約75%，就能拿到更優渥的條件。

因此巴菲特這次可能等到市況確實極端嚴峻時才出手。卡夫亨氏和旗下其他投資，最終可能出現適宜的進場時機，價格跌到比巴菲特第一次買進時還便宜。如今在疫情的衝擊下，從保險到火車等過去他已有投資的類股，也可能浮現吸引人的買點。

現在巴菲特已經銀彈上膛，耐心觀望進場時機。

巴菲特 波克夏 疫情

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