拜登向歐巴馬請益副手人選 賀錦麗出線機率增

英國泰晤士報報導，美國民主黨總統參選人拜登曾向前總統歐巴馬徵詢挑選競選搭檔的意見，此舉被人們認為增加賀錦麗得到拜登副手門票的機會。

77歲的拜登承諾過，如果獲得民主黨提名，會挑選一名女性擔任副手，並會遵照和挑選男性當副手時類似的審查程序。

拜登曾表示，他的競選搭檔挑選名單中有十幾位候選人，包括55歲的加州聯邦參議員、前檢察長賀錦麗，她曾和拜登角逐民主黨提名，但在去年12月退出。歐巴馬曾描述賀錦麗是個聰明、敬業、堅韌且「最漂亮的檢察長」。

其他強力副手競爭者包括兩名著名中西部政治人物，中西部選票是讓川普入主白宮的重要推手：59歲的明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查，她也角逐過民主黨提名但之後退出。以及48歲的密西根州州長惠特默，在處理新冠肺炎危機時的表現讓她備受矚目。密西根州是美國選舉的關鍵搖擺州。

拜登選擇搭檔被描述成是多病的小羅斯福總統在1944年挑選杜魯門為副手，進而可能成為總統後的最重大事件。杜魯門也確實在1945年繼任小羅斯福成為美國總統。

拜登的顧問群對於哪個因素最重要而意見分歧。有些顧問表示，要以吸引中西部選民為優先，但有些顧問希望一個女性有色人種搭檔讓非裔和拉丁裔選民增加。