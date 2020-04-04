美股這一周還是跌了 接下來漲跌要看疫情

美國股市本周還是跌了，上個月非農就業人數暴跌，可見新冠肺炎疫情衝擊美國經濟之大，疫情造成的死亡人數也繼續增加。

美國業者3月裁員70.1萬人，就業市場因疫情流行開始逆轉式的減退，一口氣勾銷美國總統川普2016年11月當選以來創造的就業。不過才幾周前，美國的就業市場仍蓬勃發展，失業率接近幾十年來的低點。

就業數字尚未反映疫情對企業和家庭這兩周來的實際影響，因為3月的統計數字是在各地開始實施全面居家避疫之前，尚未反映3月最後兩周近千萬人申領失業救濟金的人數。

道瓊工業指數周五下跌360.91點，收在21,052.53點，跌幅1.7%。標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅均為1.5%。一周下來，道瓊跌2.7%，標普和那斯達克各跌2.1%和1.7%。

費城半導體指數周五跌2.1%，周線跌3.1%，台積電ADR周五跌2.2%，周漲0.3%。

投資人憂心，接下來公布最新經濟數據，將更真實反映疫情所帶來衝擊的嚴重性。

Orion Advisor Solutions投資總監說：「我們下幾周即將進入恐慌的高峰，我認為最糟的數據還沒出現。」富蘭克林坦伯頓證券負責人多佛（Stephen Dover）接受彭博電視訪問時說：「除非感染和死亡人數已達到高峰，否則市場無法真正復甦。劇烈震盪仍會持續下去，直到熬過此變數 。」

美國周四下午為止24小時內新增30,100個病例，死亡人數爆增1,169人，創下單日最高死亡人數，全美感染超過27萬人 。

不過，美國就業在內的經濟數據雖如此驚悚，美股並未跌破3月中觸抵的低點，算是守住上周三天內大漲18%的漲勢，可見經濟學家和投資人大致反映經濟將嚴重衰退的利空，如今正靜觀各國何時將結束保持社交距離並恢復各行各業營業的蛛絲馬跡。

貝萊德公司美國固定收益主管米勒（Bob Miller）說：「我們接下來必須看到的是政府會如何協助經濟有效復原。我們不願看到的是恢復了卻又無法維持，那可真會干擾市場。 」