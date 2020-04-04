紐約市因疫情停止受理離婚 關係生變的伴侶坐困圍城

受新冠肺炎疫情影響，許多紐約市的伴侶被迫待在家中朝夕相處，有些人可能吵得不可開交，決定離婚，有些人可能愛苗更加滋長，選擇步入婚姻，但無論如何，這些伴侶的人生大事都得再等一陣子。

紐約市法院發言人查芬3日說，該市法院從3月23日起停止受理非必要案件，包含訴請離婚。查芬說，民眾可以嘗試請求法官考慮受理緊急離婚案，不過這樣做「可能會有點誇張」。

負責核發結婚證書的紐約市民政局婚姻登記處，從3月20日起也停止受理結婚登記。

紐約州各郡的公務員只能受理刑事控訴、兒童保護及非常緊急的家事案件。查芬說，任何家暴的受害者，可以尋求緊急保護令，法院也建議受害者聯絡當地警局。

居家隔離導致伴侶關係生變，不僅發生在美國，在中國大陸也有類似情形。在疫情爆發的起點武漢，吳海倫（音譯）與丈夫及兩個孩子隔離在家兩個月，而丈夫只會在家打電動，都不幫忙處理家務，導致她在3月底武漢解除封城後決定離婚，「這場疫情給了我機會下定決心」。

離婚在中國大陸曾是禁忌，但隨著社會風氣逐漸開放，離婚人數過去十年增加逾一倍，在2019年達到400萬人，尤其是女性，愈來愈無法忍受不快樂的婚姻。

隨著中國大陸在1月底祭出隔離措施，許多夫妻因長時間相處導致婚姻問題惡化，近幾個月離婚的趨勢升溫。金融時報調查顯示，自3月起婚姻登記處復工後，十多座大陸城市的離婚案件數飆升。