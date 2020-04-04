呼吸器不足先救誰？華裔醫生天人交戰：像宣判死刑

新冠肺炎病患人數激增，呼吸器嚴重不足，粥少僧多下，該優先搶救誰，讓很多醫師陷入天人交戰，甚至感覺在宣判死刑；一位華裔醫師表示，2015年流感大爆發時，州府已有分配呼吸器的準則，由專責委員會根據病患器官的綜合評分，決定最終使用權，分配給生存指數較高的病患，但該準則尚未被官方宣布在本次疫情中啟用。

針對呼吸器的分配準則，紐約長老會皇后醫院(NYPQ)緩和醫學醫師潘欣心(Cynthia Pan)在GeriPal播客的採訪中表示，州府為應對流感大爆發，已在2015年設立呼吸器分配準則，這項準則即可運用在新冠肺炎疫情中，「這些準則很清楚地規定，哪些病人需要呼氣器，哪些需要在插管二至五天後重新評估。」

潘欣心表示，她任職的醫院已在討論成立分診委員會，由重症科醫師、道德委員會成員、醫院牧師與病患服務人員擔任成員，商討決定呼吸器的最終使用權，「不是個別醫師來決定，這需要承擔太多責任」；但她說，分診委員會的成員壓力更大，每個人都像是在給別人宣判死刑，「但我還能說什麼呢？」

這份266頁的呼吸器分配準則指出，在資源緊缺的情況下，分診成員將根據病人的肺部、肝部、腦部、腎臟、血液凝結以及血壓六個器官的綜合評分判定，將呼吸器將分配給生存指數較高的病患，報告中稱，「所有的抉擇都是為了最大程度地挽救生命。」

負責分析該準則的副主任韓蘇茜(Susie Han，音譯)說，醫師不會因為一個病患79歲，另一個80歲，而優先給79歲病患使用呼吸器；但她說，若病患的綜合評分持平，將優先給18歲以下的未成年人使用資源，「任何準則好過沒有規定，這當然不是最好的結果，但算是一個好的開始。」

在皇后區艾姆赫斯特醫院的工作的黃華俊醫師表示，醫師不會因病人的年齡長幼決定呼吸器的使用，醫護人員會透過對病人綜合評估後，再進行決定，但該院尚未需要做出這類抉擇，希望政府配備足夠的設配與人員，避免這類問題發生。

截止3日，全紐約共有10萬2863例確診病患，1萬4810人住院，3731人在加護病房中搶救，許多人需要靠呼吸器維生；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，若每日住院人數按照目前速度增長，全州呼吸器庫存將在五天內耗盡。