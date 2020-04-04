疫情惡化 紐約火葬場24小時全開 業者籲「厚紙板當棺木」

隨著新冠病毒疫情惡化，導致死亡人數劇增，處理病患遺體的工作量也大增，讓殯葬業者無力負荷；紐約市監管機構已讓火葬場24小時營業，每周工作七天，暫定持續到6月。

紐約市在3日已至少1867人死於新冠肺炎，先前火葬場每天工作約10小時，但部分工作人員表示，早已改成每天上班16個小時，而且處理的遺體數量是平日二倍甚至三倍；許多業者說預約最久已排到一周以上。

紐約市四座火葬場經營者之一的青木墓園(Green-Wood Cemetery)總裁莫伊藍(Richard Moylan)說：「希望大家都能為了公眾利益而勸導死者家屬不要選用木製棺材；如果大家都能改用厚紙板當棺木更好」；業者說，以布料覆蓋的棺木，用纖維板或輕木製造，比木製棺材燃燒更快，方便業者處理遺體。

聯邦與地方機構已派遣約130部冷藏卡車，至紐約州各地醫院當作臨時太平間；州府已規定在疫情期間限制聚集在殯葬場地的人數，並僅限近親出席，因此家屬已不能在火葬場舉行葬禮。

聖彌額爾墳場(St. Michael`s Cemetery)總經理華納(Dennis Warner)說，目前約半數火化遺體都是與新冠肺炎相關死者。

火葬場經營者說，就算人力達到必要的數量，也已無力處理更多遺體，更何況目前必須讓部分員工待在家中避免有人感染病毒；而且需要加熱到華氏1400到1800度高溫的火化爐也需要時間休息。

莫伊藍說，青木墓園2日火化的一具遺體，加上棺木總共重達600磅，燃燒六個多小時才結束。

芬克里夫墓園(Ferncliff Cemetery)副總塔西(Phil Tassi)說，當地火葬場通常每天處理12具遺體，本周一天內卻收到38具。

許多州都將死亡關懷工作人員視為居家避疫期間的必要人員，但恐慌的消費者搶光清潔用品與個人防護工具，讓殯葬業員工忙著搶購安全防護。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，與新冠肺炎死者「共處一室目前沒有相關已知風險」；但第一線防疫人員與殯葬業者若接觸仍有病毒存活的表面、然後觸碰眼、口或臉，就仍可能感染。

紐約部分殯葬業者也說，面對需求量增至兩倍，需要增加人力才能受理。