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疫情下喪禮草草了事 家屬隔遠遠 業者嘆：何其悲哀！

世界日報 / 記者張晨／紐約報導

「這是入行以來從未見過的『死亡之戰』。」一位不願透露姓名的華裔殯葬業者指出，新冠疫情在紐約市持續升溫，死亡人數也持續攀升，讓殯葬業的負荷幾近飽和；即使不是死於新冠肺炎，許多亡者家屬選擇就近、便利處理遺體，連告別儀式也在疫情之下「草草了事」。

位於史泰登島的一家殯儀館，提供遺體搬運和防腐、安排協調葬禮和火化等殯葬服務；值班的員工史考特3日受訪表示，新冠病毒疫情之下每天新增的遺體數，已經讓業務趨於臨界點，人手很有限，就算自己做了適當的防護，也只能「祈禱自己不會染病」。

史考特表示，此時，殯葬業人作人員和前線醫務人員的工作量是等同的，每天的工作量14個小時左右，從早上進辦公室開始，電話就響個不停，「很多人不斷打電話尋求幫助，我們也很無奈。」

另一名猶太裔員工表示，為新冠肺炎亡者處理後事時，他們通常會使用消毒紙巾堵住口腔，所有人都在努力應對疫情帶來的挑戰，作為殯葬從業者更需要有足夠的心理準備，但如今紐約的情形，「可以說是很多人入行以來都沒見過的死亡之戰。」

「對逝者家屬而言，這更是一個讓人痛心的時刻。」史考特表示，無論亡者是否因新冠疫情病逝，他和同事們都特別警惕，由於密切接觸者，必須自我隔離14天，也不允許多人集結，以致葬禮很難進行。

猶太裔員工稱，許多葬禮都草草了事，來參加的直系親屬們也站得非常開；有些人因太害怕被感染，不願近距離接觸遺體，因為害怕被感染，甚至有人害怕出現在任何有人的地方，「親人離世，活著的人還不願和他們共處一室，這何其悲哀！」

「從收屍地到安息地的處理程序，變得極其緩慢。」史考特說，這也是工作超負荷的原因之一，「這場疫情讓人的離世變得匆忙，卻讓過程變得緩慢，或許是時候，讓我們停下來好好思考到底出現了什麼問題。」

疫情 新冠肺炎

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