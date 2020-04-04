「我不管誰能管？」醫護堅持前線 同事忍不住打氣：抱一下

「抗疫工作確實辛苦，每日白天黑夜的倒班，連家人的生物鐘都一起被打亂。」新冠病毒疫情在大華府爆發後，在維州伊諾瓦維農醫院(Inova Mount Vernon Hospital)工作的靳普凱除了需要調節心理壓力，近期還在幫醫院募捐防護物資，每天忙得焦頭爛額；中國友人曾勸他離開美國，他卻說不能臨陣脫逃，「我學醫，我不管誰還能管」。

靳普凱是該院的放射科技術人員，主要工作在X光室和CT室，由於新冠病毒會感染上呼吸道，基本所有病患都會到他的科室。

醫院的防護物資短缺，「平時看完一位病人就要換一個口罩，現在每天只有一個，物資緊缺時甚至要重複使用」；靳普凱於是在社交平台上開始募捐口罩，一周內籌集到200多個，雖然規格和質量無法統一，「但領導說，現在任何防護物資都非常急缺，所以任何東西都有幫助。」

除了物資不足會增加傳染風險，「潛在病患」也讓醫護工作者心理壓力極大；他說，有位病患只是肚子痛，後來做了腹部CT發現肺部有被新冠病毒感染的症狀，接觸過此病例的醫護人員先前沒有專門應對新冠病毒的防護物資，都要回家隔離，進一步導致人員短缺。

為了避免交叉傳染，他所在的專業科室平時一天清潔一次，「現在每檢查完一個病人就要清理，工作量加大，洗手洗多了，手機指紋解鎖都有點困難」；靳普凱說，有時候口罩戴久了呼吸不暢，長時間甚至會感到胸悶，「很害怕自己也被感染，更不想將病毒帶回家」。

儘管抗疫工作極為辛苦，靳普凱也經歷許多溫情和感動，「捐口罩當天，我的一位同事走過來說：我知道我不應該擁抱你，但這件事讓我很感動，所以我能抱你一下嗎？」

靳普凱說，身邊的醫療工作者都很有責任感，雖然要冒險，但照顧每位病人就像照顧自己的家人一樣，「因為我們也希望自己的家人被同樣對待。」

這次疫情也讓靳普凱意識到現代醫學有局限，「我們既不能高估現代醫療水平，也不能低估大家戰勝病魔的決心，但更重要的是，認識到生命的脆弱後，我們必須更珍愛健康，珍惜家人和朋友。」