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美國一捲衛生紙賣$3.99 便利超商接禁售令

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

新冠肺炎肆虐之際，美國民眾急忙採購消毒用品、生活物資，部分商家抓緊消費者恐慌心態，趁機哄抬物價。位於俄勒岡州凱瑟( Keizer)的便利商店「凱瑟食物超商」(Keizer Food Mart)，今年3月中旬把原本店內員工使用的商業用衛生紙，標上「每捲3.99元」價格賣給一般消費者，結果在社群網站被網友罵翻。店家被民眾投訴之後，3月底接到俄州司法廳的禁售令。

「凱瑟食物超商」是艾斯特洛(Astro)連鎖加油站的附設便利商店，店長高爾(Arsh Kaur)說，當時民眾到處都買不到衛生紙，店員只是想幫忙。

高爾說：「對於引起誤會，我們深表歉意。我們希望大家了解，我們是以非常嚴肅的態度面對此事。」

「凱瑟食物超商」3月底接到俄州司法廳的禁售令，要求立即停止哄抬物價的手段。司法廳還對另外兩家位於尤金(Eugene)的7-Eleven連鎖便利超商以及一名個人賣家，發布了同樣的禁售令，理由是對瓶裝飲用水、外科手術口罩、衛生紙刻意漲價。

俄州司法廳發言人艾德蒙森指出，自從疫情發生後，司法廳累計接到110件有關哄抬物價的民眾書面投訴，「哄抬物價投訴專線」也接到185通舉報電話。

艾德蒙森表示，民眾舉報價格被刻意調高的案例，商品五花八門，但許多投訴案都與衛生紙、消毒濕紙巾大幅漲價有關，最近則有越來越多投訴案件是與取消旅遊計畫的退費糾紛有關。

根據俄州法律，接到禁售令的賣家如果沒有立即配合，最高將面臨2萬5000元罰款，並且必須把商品差額退還給消費者。

衛生紙 司法 超商

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