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疫情擾戰情 美國特戰部隊想藉機撤軍阿富汗

世界日報 / 編譯孫梁／綜合3日電
因應新冠疫情，美軍特戰部隊紛撤離和調整任務。圖／世界日報提供
因應新冠疫情，美軍特戰部隊紛撤離和調整任務。圖／世界日報提供

新冠疫情爆發後，美軍利用軍中發布的防疫規定，調整特戰部隊在全球的部署，主要是藉機撤出衝突地區，和停止在阿富汗和伊拉克前線部隊的作戰，以減輕特戰部隊長期面臨的壓力，同時降低在疫情國家面臨的健康與安全風險。

特戰部隊的調整計畫反映出美軍高層的長遠思考，表明美軍的全球部署在後疫情時代可能有新的布局。部分將領認為，疫情是調整美軍戰力部署的最佳時機，可裁減不必要的一線部隊和調整作戰方向，將特戰部隊優先部署在重點地區。

曾任陸軍特戰指揮官的米歇爾上校，去年11月前是五角大廈特戰計畫的主要負責人，他說，疫情危機是評估特戰部隊的優先使命和今後的作戰方向的絕佳時機。

軍中將領要求調整特戰部隊的部署，與國防部長艾思博的設想不謀而合，艾思博一直主張結束美軍在全球非重要地區的使命，以集中力量對付俄羅斯和中國。但美軍內部對特戰部隊的重新部署存在不同意見，主要是擔心作戰部隊流失。

根據先前的阿富汗撤軍計畫，美軍將撤出8600人，美軍調整特戰部隊的部署後，將有更多美軍從阿富汗撤出。

自今年2月以來，已有五個陸軍特戰單位撤走，每個單位由12人組成。軍方認為，阿富汗的疫情很可能還會持續一段時間，是美軍的威脅，而駐阿美軍的醫療規模較小，不值得冒風險。

最近數周，以美軍為首的駐伊拉克聯軍已將三個基地交給伊拉克安全部隊，使美軍前線部隊可撤回在伊拉克境內的大型基地，或是鄰國的美軍基地。駐伊聯軍指揮部表示，聯軍在伊拉克境內的力量收縮，主要是因為疫情擴散的威脅，對伊拉克安全部隊的培訓已經暫停。

早在疫情爆發前，駐伊美軍就希望艾思博制定從伊拉克撤軍的計畫；如今伊朗支持的伊拉克武裝力量加大了對美軍基地的火箭彈襲擊，美軍從伊拉克的撤軍計畫顯得更為迫切。

美軍 特戰 伊拉克

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