疫情導致澳洲房地產低迷 加強海外行銷彌補損失
澳洲realestate網站指出，澳洲房地產低迷、澳幣貶值，可能開啟讓更多海外買家購買澳洲住宅房地產的機會，彌補房地產業的損失。
近六分之一澳洲房地產業者指出，在新冠肺炎疫情期間，將會加強對海外買家的行銷，彌補在地需求下降的缺口。業者指出，疫情衝擊造成房地產業低迷的情況將會持續數個月，近六成業者預估今年營收明顯減少。
皇冠房地產集團（Crown Group）2月底至3月預售屋銷售額為4200萬澳幣，多數來自海外投資者。
業者指出，中國大陸買家詢問價值高達1800萬澳幣的房地產，並且請在當地親人代替看房子。
根據澳洲外國投資審查委員會規則，國外投資者購買新房地產將會受限制。澳洲聯邦政府日前宣布，將對海外投資進行更深入的審查，包括取消FIRB審查價格門檻。
不過，澳財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）表示，這並不是「凍結投資」，澳洲依然對外開放生意往來。
拍賣和不動產業者布萊特（James Pratt）表示，由於澳幣最近貶值，海外投資人認為澳洲房地產相對較易負擔、具有吸引力。
房地產業者Belle Property-Mosman行銷主管桑妮娃（Mitchell Soineva）表示，海外的中國買家在房地產市場依然很活躍，他們經常有當地的聯絡人能夠幫忙打理。
皇冠房地產集團行銷部主管愛德華茲（Prisca Edwards）表示，海外投資者正利用澳幣貶值優勢，省下龐大開銷。
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