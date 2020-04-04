疫情導致澳洲房地產低迷 加強海外行銷彌補損失

幼兒園關了，波士頓華人員工沈梅說，拿W-2的同事可領失業救濟金，這次因為疫情而放寬條件，拿1099表工薪單的同事也能領錢，「但即便如此，還是有人非常困難。」她的一名同事有兩個上小學的子女，父親與他們同住，丈夫沒有工作，靠著一份幼兒園工作養家。平日省吃儉用，把租來的房子中最大的一間套房...

2020-04-03 16:22