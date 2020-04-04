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美媒：美國將允許進口中國製KN95口罩

香港01 / 魏向宇
隨著美國疫情的發展，當地民眾逐漸開始意識到口罩的重要（新華社）
隨著美國疫情的發展，當地民眾逐漸開始意識到口罩的重要（新華社）

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國迅速蔓延後，當地醫療資源緊缺，此前有傳美國禁止進口中國生產的KN95口罩引發爭議，《Buzzfeed》4月2日引述一名美國食品和藥物管理局（FDA）高級官員消息報導，由於個人防護裝備短缺，FDA將不再禁止從中國進口KN95口罩。

《國會山報》報導，KN95被稱為是中國版本的N95口罩，美國醫護人員使用N95口罩來保護自己免受空氣中的細菌和病毒的侵害，雖然可以進口KN95口罩，但是該產品並未獲得FDA的批准，這意味著使用這種口罩的人不會受到法律保護。

美國疾病控制與預防中心（CDC）已將KN95口罩列入在緊急情況下替代其他認證口罩的備用產品，但是FDA沒有根據緊急使用許可（EUA）授權中國製造的KN95口罩型號。

《國會山報》引述一名FDA官員稱「FDA一般不會反對進口和使用沒有EUA授權的KN95口罩。」他稱雖然不是必需的，但如果KN95口罩沒有EUA，進口商可能希望採取適當的步驟來驗證這些產品的真偽，FDA隨時準備與進口商接觸，以最大程度地減少進口過程中的干擾。

此前BuzzFeed在3月29日報導，KN95口罩是N95口罩的中國替代品，但美國食品藥品管理局（FDA）拒絕允許其進入美國。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】美國疾控中心擬修改指引　呼籲市民戴自製布口罩

【新冠肺炎】美拒中國KN95口罩　內媒：涉與N95差異及品質問題

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 口罩

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