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美政府建議全民在公共場合戴布口罩 川普：我不會

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國疾病防治中心（CDC）3日建議民眾在無法保持適當社交距離的公共場所，戴上布面口罩，防止新冠肺炎傳染。美國總統川普在疫情說明記者會上表示，「可能很好，但這是自願的，我不會這麼做」。

隨著疫情蔓延，美國口罩等醫材供應量吃緊，川普表示，他引用國防生產法，下令限制N95、外科口罩等個人醫療防護裝備出口，須優先滿足國內需求。川普再次批評將N95口罩賣到加拿大的3M公司，在記者會上表示不滿情緒。

CDC在網站上解釋，最新研究指，有很大一部分的新冠肺炎患者並沒有症狀，但仍具傳染力，意味著病毒可在密切互動間傳播，例如說話、咳嗽或打噴嚏。鑑於這項新證據，CDC建議民眾在難以維持適當社交距離時，戴上布面口罩與他人隔離，例如雜貨店或藥房。

川普轉述CDC的新規定時表示，這是建議、是自願措施，表示你可以做、也可以不做，「我不認為我會這麼做」。

在川普講話同時，第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）透過推特表示，周末將至，她要求每個人都嚴格保持社交距離，且帶好口罩或面罩。因為新冠肺炎病毒可以傳染給任何人，大家可以一起制止這項病毒。

CDC主任雷德費爾德（Robert Redfield）在記者會上解釋，第一要務還是請大家保持6呎以上的社交距離，這才是對抗病毒傳播最有力的武器。公衛署長亞當斯（Jerome Adams）建議民眾，戴口罩前或戴上口罩後，都要保持雙手乾淨，不要碰臉，這才能有效保護自身健康。

CDC建議一般民眾使用布面口罩或面罩，將有醫療效果的外科口罩或N95口罩留給醫護人員，且布面口罩可以自製，也可以清洗後重複使用。

另外，除了建議外出戴口罩，現有部分州長下令民眾居家避疫（stay-at-home）眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）也在推特說，已有超過九成國人被要求居家避役，現在的情況應是百分之百。，全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）受訪時表示，不解為何不通令全國。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士訊息指，佛奇在3日記者會舉行前一分鐘，遭告知不必出席記者會。記者詢問川普為何佛奇沒出現，川普表示，「我不知道，佛奇不是每次都在（記者會），我們相處得很好」。

對於是否通令全國居家避役，川普說，他會將這個決定留給各州州長去做。

口罩 社交距離 川普

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