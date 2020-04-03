克魯曼：美國面臨經濟災難 4月千萬人失業不足奇

美國3月非農業就業人數銳減70.1萬人，報告發布後，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，若4月就業報告顯示流失1,000萬個工作，也不令人訝異。

克魯曼3日在推特上推文說：「這（3月非農就業數據）不算什麼，人人都明白。若下一份報告看到流失1,000萬個工作，不令人意外。」

克魯曼稍早在紐約時報專欄撰文時就指出，平常在兩周期間，美國申請失業救濟金的人數約50萬人，但過去兩周卻見到申領人數激增到將近1,000萬人，這顯示美國「面臨不可思議的經濟災難」。

他指出，這波新冠疫情帶來的不是一波傳統的經濟衰退，至少就目前而言。此刻疫情蔓延正盛，大多數工作流失是難以避免的，事實上還是必要的，因為這是為遏制疫情進一步擴散而保持社交距離所致。

克魯曼形容，當前美國經濟正進入「藥物誘導性的昏迷狀態」，在這種狀態下，一些腦部功能暫停，為的是給病患時間療癒。

換言之，這也意味現在經濟政策的當務之急，不是提供經濟「刺激」（維持聘僱和GDP成長），而是提供經濟「維生支援」（緩和臨時失去收入民眾的苦難）。

他警告，經濟情勢從暫時性昏迷，演變到傳統型衰退的風險仍高。

好消息是，國會已通過規模2兆美元的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），提供許多經濟維生支援。但壞消息是，照眼前情況看來，此刻就需要這些救助金的人，可能要等到數周、甚至數月後才領得到。

克魯曼指出，CARES Act的主要援助對象有二。突然無收入的勞工（包括突然被解僱者，以及未受失業保險涵蓋的自由工作者和獨立承攬人），可領到救濟金；小企業則可獲得貸款，若留住員工不裁員，這些貸款可一筆勾銷，變成直接補貼。

這些計畫立意良好，但克魯曼指出，問題在於申請案件暴增，可能在審核和發放過程中大塞車，造成嚴重耽擱。

另一問題是， CARES Act提供州政府和地方政府的補助嚴重不足，但他們都遭遇收入陡降、開銷卻飆升的困境。這可能迫使他們大砍政府服務，就在民眾最需要這些服務之時。

克魯曼呼籲儘速採取兩種行動：一，全力疏通失業救濟金和小企業貸款發放的瓶頸；二，推動另一項救濟法案，以彌補CARES Act未能顧及的缺口，尤其是補強對州和地方政府金援不足之處。

然而，美國總統川普此時大談大型基礎建設計畫，克魯曼雖認為大推基建是好主意，但就眼前而論，火速發放失業救濟金，以及金援預算缺口巨大的各州，更是燃眉之急。