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國際油價大漲8.5% 全球減產1,000萬桶目標非川普妄想
彭博引述一位不願具名的OPEC+代表報導，OPEC+聯盟希望現有成員以外的產油國也能參加下周的會談，如果全球產油國都願意參加，每日減產1,000萬桶就能切合實際。
國際油價周五擴大漲幅，布蘭特原油期貨目前大漲8.5%，西德州中級原油（WTI）漲4.2%。
據了解，OPEC+安排在下周一（6日）開會，以網路視訊會議方式進行。彭博資訊指出，截至目前，並無跡象顯示美國會會不會與會。
彭博報導，沙烏地阿拉伯發起這項會議，不過已先表明，除非包括美國在內的其他國家也減產，沙國才會減產。要有公平的協議，大家一起分擔減產的責任。
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