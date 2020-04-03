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疫情衝擊擴大！她失業又無家可歸 煩惱怎麼活下去

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
新冠肺炎疫情肆虐全球，甚至在美國造成失業潮。 美聯社
新冠肺炎疫情肆虐全球，甚至在美國造成失業潮。 美聯社

一夕之間工作沒了，而且無家可歸，這是伊莉莎白‧莫拉(Elizabeth Mora)的真實寫照。

大約一個月前，她辭去在猶他州的工作，決定搬到拉斯維加斯，在美高梅度假集團(MGM Resorts)擔任掌管供應鏈的部門經理。

兩周前，她開著搬家小卡車越過州界時，受到新冠疫情影響，拉斯維加斯旅館業者已經陸續歇業；未料新官上任才兩天，莫拉就被要求放無薪假(furloughed)，就連被安排的下榻住處米高梅大飯店(MGM hotel)都暫停營業。

帶著行李暫住朋友家的莫拉說，隨身只帶兩周的衣物，其他家當都還在倉庫裡；所有找得到的工作，她都努力嘗試，一度考慮販賣手工麵包，只不過去當地超市購買材料時，發現麵粉已經賣光。

她說，當初接下這分工作，原本對開啟人生新階段充滿期待，但如今只煩惱著如何活下去。

美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)首席美國經濟專家梅耶(Michelle Meyer)指出，美國通常要累積數月或數季之久的失業規模，因為新冠疫情，現在只要幾周就達到了。

觀光旅遊、飯店旅館等相關產業首當其衝，但目前失業潮廣泛延燒到其他行業；美國供應管理協會(Institute for Supply Management)1日指出，製造業去年因為美中貿易戰而被牽累，最近好不容易開始復甦，卻因為疫情爆發而再度萎縮。

就業網站ZipRecruiter統計數據顯示，如今就連通常不太受到經濟衰退影響的行業，都發生了職缺嚴重縮減的狀況，例如教育、醫療方面的工作。

律所、新創公司 難躲資遣風暴

律師事務所、新創科技公司以及其他「白領行業」領域的僱主，疫情發生初期還能繼續發薪水給員工，讓員工在家遠距上班，可是現在卻因為營收中斷，紛紛裁員。

就連ZipRecruiter網站也自身難保，本周稍早裁撤數百名員工。

今年3月19日，39歲的蘇利文(Dustin Sullivan)在紐約時代廣場的國際潮牌飯店W Hotel報到櫃台結束最後一次值班之後，就成了失業一族。為了申請失業救濟金，花掉整整一周的時間，先是遇到申請網站當機，打專線電話則不斷出現忙線、斷線、語音回答甚至西班牙語語音回答，讓他覺得「彷彿夢魘」。

蘇利文說，這個周二終於辦好失業津貼申請了。他說，現在我終於可以對其他仍在為申請失業津貼苦惱不已的人說：「希望是存在的！」

失業 疫情 新冠肺炎

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