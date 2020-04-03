3個收入來源全沒了！麻州一家五口嘆壓力大

幼兒園關了，波士頓華人員工沈梅說，拿W-2的同事可領失業救濟金，這次因為疫情而放寬條件，拿1099表工薪單的同事也能領錢，「但即便如此，還是有人非常困難。」

她的一名同事有兩個上小學的子女，父親與他們同住，丈夫沒有工作，靠著一份幼兒園工作養家。平日省吃儉用，把租來的房子中最大的一間套房放在Airbnb網站，當做短租公寓，另外，在家中照養一個來自中國的小留學生，收取租金和照顧費補貼家用。

因為疫情，幼兒園關閉、短租被禁，小留學生已返國，一下子家中的三個收入來源全都落空；現在一家五口要吃飯，每月房租得繳，「可以想見壓力有多大。」

在麻州全是福鎮(Chelmsford)從事護膚美容業的路永宜說， 3月第一個星期後，疫情突然緊張，越來越多客人取消預約，很快就一個人也沒了。因為生意不穩定，原本打算在5月關閉的工作室，也提前到3月間結束營業。

「少了這份收入，當然對家用開支有影響。」她說，平日老公的薪資養家，她的收入供子女課外活動支出，現在自己全無收入，幸好老公在Costco 的工作穩定，因為疫情衝擊，時薪還多了兩元，不無小補，但她以前喜歡網購的嗜好，不得不戒。

「以往不在意的花費，非常時期都得計算一下。」路永宜說，還好當年移民來美時，把台灣房子賣了，換買今日住處，「不敢想像，如果還有房貸，今天這日子怎麼過。」

「零收入真的很恐怖。」，路永宜覺得家中還有一人賺錢，短期日子撐得過去，此時被迫停下來檢視生活，也對未來工作方向有些想法，「 期盼疫情早日結束，大家都平安。」