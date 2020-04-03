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國際油價又崩跌回到25美元 川普推文只有一日行情

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
昨天大漲25%後，油價今天上午又崩跌。 路透
昨天大漲25%後，油價今天上午又崩跌。 路透

昨天因為川普推文而大漲的國際油價只有一日行情，今天上午美國西德州原油價格再崩，一度下跌7.1%回到每桶25美元以下。

川普2日推文說，沙烏地阿拉伯和俄羅斯這兩大產油國可望日減1,000萬桶石油，油價應聲飆漲25%，創有史以來最大單日漲幅。不過俄羅斯稍後否認總統普丁曾與沙國王儲賓沙爾曼有過討論減產規模的談話，也沒有同意減產。

花旗集團和高盛表示，以目前市場需求崩壞的情況，其實任何石油供給調整，規模恐怕都不夠，也太遲。

駐新加坡JTD能源服務公司首席策略師John Driscoll也說：「就算真的日減1,000萬桶的協議，基本現實是，需求瓦解而庫存大增。」

顧問公司Energy Aspects Ltd.的首席石油分析師Amrita Sen亦表示，「我們不知道這類外交手段會有什麼結果，但是實體市場繼續發展得比政策決定者還快。」那就是，不管政治人物答不答應減產，「現實的市場壓力也許就在幾周內，就將迫使大規模停產，而且可能規模要遠大於日減1,000萬桶。」

油價 俄羅斯 川普

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