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龍捲風蹂躪、新冠疫情 田納西州禍不單行

世界日報 / 綜合2日電
田納西州慘遭致命的龍捲風蹂躪，劫後餘生災民還在清理善後。 美聯社
田納西州慘遭致命的龍捲風蹂躪，劫後餘生災民還在清理善後。 美聯社

田納西州中部3月3日慘遭致命的龍捲風蹂躪，許多居民家毀人亡。劫後餘生災民還在清理善後，新冠病毒又接踵而至，使他們深切感受禍不單行的滋味。

一個月前的猛烈龍捲風造成25人喪生，數以百計建築全毀或半毀， 許多家庭流離失所，只能在旅館和收容所暫時棲身。各方捐獻湧至，工程團隊動員協助重建，還有義工協助分送補給和供應餐點。

新冠疫疾緊接著出現，田納西州已有超過2600人病倒。原來合力協助遭難鄰居的民眾紛紛閉門不出，從各地趕來支援的義工也分別賦歸。

兇猛的疫情導致各種商店和學校關閉，隨著病毒向仍然滿目瘡痍的風災災區擴散，清理作業逐漸停擺。

普特南郡的庫克維爾地區醫療中心，治療了大約80名風災傷者，現在醫護人員忙著準備應付可能湧現的新冠病患，包括限制探病，非必要手術延期。

這所醫院有一名員工因龍捲風喪生，另有六人家園全毀。它正治療四名新冠病患，而一座醫療補給倉庫在風災受到重創而關閉，迫使它嚴格控制有限的呼吸器和口罩。

當地居民古倫斯的房子被龍捲風吹垮，新冠疫情使他的妻子經營的美容院暫時關閉，他經營的工業過濾器服務也失去生意。

他們捨不得離開關係緊密的社區，可是疫情導致百業停擺，他獲悉要在原地重新蓋房子最快也得等到明年。

42歲的廚師柯仲情況更慘，前途茫茫。在風災失去房子才幾周，他工作的義大利餐館即因疫情關閉，一家四口暫居租來的公寓，不知道何去何從。

房屋保險為他們支付大約六個月房租，而他們對深夜天降橫禍餘悸猶存。柯仲說：「那個龍捲風是個怪獸，我們差一點全部喪命。我已經失業兩個月，讓我很不好受，因為我只能留在家裡，回想我們經歷的一切。

龍捲風 疫情 義工

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