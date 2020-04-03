快訊

和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太相親相愛…南達科他州眾議員家族 多人確診

世界日報 / 綜合報導
南達科他州(South Dakota)共和黨聯邦眾議員鮑勃·格蘭澤(Bob Glanzer)是全州最早感染新冠肺炎的人之一 美聯社
南達科他州(South Dakota)共和黨聯邦眾議員鮑勃·格蘭澤(Bob Glanzer)是全州最早感染新冠肺炎的人之一 美聯社

南達科他州(South Dakota)共和黨聯邦眾議員鮑勃·格蘭澤(Bob Glanzer)是全州最早感染新冠肺炎的人之一；此後，他的家鄉休倫市(Huron)迅速採取行動試圖降低感染率，卻無法阻止新冠病毒在他的家族蔓延。

74歲的格蘭澤宣布確診幾天後，他的妻子、姐夫和小姨子檢測結果也都呈陽性反應；格蘭澤目前病情嚴重，他51歲的外甥女瑪麗．霍佛(Mari Hofer)已因COVID-19不治死亡。另外還有多名親人出現感染症狀。

格蘭澤的兒子湯姆說：「造成這種結果的原因很簡單：因為我們格蘭澤家一直都很相親相愛。」

在休倫市，新冠病毒不像許多大城是透過大眾運輸系統傳播，而是因家庭成員往來密切，迅速蔓延。

格蘭澤的妻子潘妮(Penny)3月初接受乳腺癌治療，她在家中康復時，家人送餐點來或到家裡幫忙。沒有人知道格蘭澤染上這種病毒，等他住院後，家族成員開始隔離，為時已晚，許多人出現症狀。

南達科他州衛生官員1日宣布，又有21人確診，該州確診總數達到129人，2人死亡；州長諾姆(Kristi Noem)表示，該州因人口稀少，病毒傳播較緩慢，她不打算強制民眾「居家避疫」，希望大家自動遵守暫停群聚建議。

研究病毒如何在鄉村傳播的堪薩斯州立大學教授史寇格里歐表示，小鎮可能具有大城市沒有的獨特漏洞，她說：「鄉下地方人際往來雖然較少，但這些往來與聯繫卻很牢固。」

因此，南達科他州醫護人員特別強調，家庭成員應該藉由「彼此分開」來互相幫助。

霍華德鎮(Howard)一家診所的醫師助理米斯蒂·魯德布施(Misty Rudebusch)表示，對小鎮的人來說，這麼做實在是違反直覺。她說：「我們社區幾代人一直都是靠著鄰居彼此互助。」

眼看無法太靠近他人，人們開始尋找表達支持的新方法。湯姆上傳網路的一支影片顯示，由數十輛小貨車和卡車串連成「禱告大篷車」，徐徐駛過他母親的家，以示支持。他說，即使只能通過視頻聊天，家人仍更加親密。

他說：「在發生這些事情之後，你以為一切都將崩潰，但是，對家庭和對上帝的信仰，將我們牢牢牽繫在一起。」

新冠肺炎 相親 醫護人員

延伸閱讀

「蜘蛛人」倒立穿衣挑戰 「死侍」打槍 傑克葛倫霍達成

防疫在家不無聊！帥氣蜘蛛人湯姆霍蘭德裸上身秀「倒立穿衣」神技

「湯姆貓與傑利鼠」快閃店 上百種超萌周邊初登場

「K歌情人」成絕響！著名主題曲作者52歲新冠肺炎去世

相關新聞

川普做了第二次新冠病毒檢測 仍是陰性

美國總統川普在記者會表示，他在今天（2日）上午接受第二次病毒檢測，結果為陰性。白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Gr...

龍捲風蹂躪、新冠疫情 田納西州禍不單行

田納西州中部3月3日慘遭致命的龍捲風蹂躪，許多居民家毀人亡。劫後餘生災民還在清理善後，新冠病毒又接踵而至，使他們深切感受禍不單行的滋味。

救兵有罪？染疫航母「羅斯福號」求救艦長, 遭美軍撤職

「把軍機洩露給媒體，還能有什麼下場？」爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71），日前因媒體曝光了艦長——克羅西爾上校（Brett Crozier）——的緊急求救信，成為了全美馳援的新聞焦點。儘管羅斯福號船上的2,700名水兵目前已陸續在關島基地上岸，除了安排全員4,000餘人病毒篩檢，更將分批陸上排查隔離14天；但被艦上官兵稱讚為「英雄長官」的艦長克羅西爾，2日晚間卻因涉嫌把軍機陳情外洩給媒體，而遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」，即刻被解除羅斯福號的指揮權。

憂監獄疫情大爆發 美17萬受刑人一律隔離監禁2週

美國聯邦監獄管理局為避免武漢肺炎疫情爆發，今起所有聯邦監獄近17萬名受刑人將待在各自的囚房與囚室至少兩星期。美國監獄人口...

太相親相愛…南達科他州眾議員家族 多人確診

南達科他州(South Dakota)共和黨聯邦眾議員鮑勃·格蘭澤(Bob Glanzer)是全州最早感染新冠肺炎的人之一；此後，他的家鄉休倫市(Huron)迅速採取行動試圖降低感染率，卻無法阻止新冠病毒在他的家族蔓延。

美失業飆新高 2周內發現金應急

美國本周首度請領失業救濟金人數，較上周增加一倍，兩周近1000萬人申請。美國財政部兩周內將紓困現金直接存入民眾帳戶，小企業主3日起可向政府申請紓困貸款。

經濟重創 估全美1500萬戶房貸斷頭

新冠肺炎疫情持續在美國升溫重創經濟，許多民眾失業無法繳交貸款，而美國也正經歷史上房屋貸款拖欠最嚴重的現象；若此情形繼續下去，市場上將會釋出過多的法拍屋，恐怕造成房市危機。

疫情來亂 民主黨全代會延後到8月

受到新冠肺炎疫情影響，美國民主黨全國委員會2日宣布，原訂7月在威斯康辛州密爾瓦基市舉行的全國黨代表大會將延後到8月，代表民主黨總統候選人提名結果也將延後一個月出爐。

鎂光燈政治學…疫情當頭川普搶版面 拜登被邊緣化

美國總統川普近日因回應武漢肺炎疫情屢登媒體版面，而前副總統拜登自上個月風光奪回民主黨黨內初選領先優勢後，似乎正遭受實體隔...

大蕭條近了？美申領失業救濟 2周近千萬人

美國勞工部二日表示，上周首次申領失業救濟金人數高達六六四點八萬人，創歷史新高紀錄，較前一周三百卅萬人增加逾一倍，兩周累計接近一千萬人，顯示新冠肺炎疫情導致公司行號與商店關閉停業，正重創美國經濟。

美申領失業金 暴增664萬人

美國勞工部2日表示，上周首次申領失業救濟金人數高達664.8萬人，創歷史新高紀錄，較前一周330萬人增加逾一倍，兩周累計接近1,000萬人，顯示新冠肺炎疫情導致公司行號與商店關閉，正在重創美國經濟。

2020美國人口普查 台美公民協會籲寫下「台灣人」

美國每10年一度的人口普查於4月1日展開，台美公民協會（TACL）呼籲台裔美國人在族裔項目勾選「其他亞裔」並寫下「台灣人...

熱門新聞

川普：俄國和沙國將宣布減產千萬桶 美股漲幅擴大

法國採購中國製口罩 裝運前遭美國高價「劫標」

經濟解析／只憑川普一推 石油真就要日減1,000萬桶？

批中國恐嚇 印媒籲WHO結束對台不公平排擠

初領失業救濟人數破600萬 美股早盤在平盤附近波動

油價大漲消弭失業率飆升利空 美股收紅道瓊上漲469點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。