太相親相愛…南達科他州眾議員家族 多人確診

南達科他州(South Dakota)共和黨聯邦眾議員鮑勃·格蘭澤(Bob Glanzer)是全州最早感染新冠肺炎的人之一；此後，他的家鄉休倫市(Huron)迅速採取行動試圖降低感染率，卻無法阻止新冠病毒在他的家族蔓延。

74歲的格蘭澤宣布確診幾天後，他的妻子、姐夫和小姨子檢測結果也都呈陽性反應；格蘭澤目前病情嚴重，他51歲的外甥女瑪麗．霍佛(Mari Hofer)已因COVID-19不治死亡。另外還有多名親人出現感染症狀。

格蘭澤的兒子湯姆說：「造成這種結果的原因很簡單：因為我們格蘭澤家一直都很相親相愛。」

在休倫市，新冠病毒不像許多大城是透過大眾運輸系統傳播，而是因家庭成員往來密切，迅速蔓延。

格蘭澤的妻子潘妮(Penny)3月初接受乳腺癌治療，她在家中康復時，家人送餐點來或到家裡幫忙。沒有人知道格蘭澤染上這種病毒，等他住院後，家族成員開始隔離，為時已晚，許多人出現症狀。

南達科他州衛生官員1日宣布，又有21人確診，該州確診總數達到129人，2人死亡；州長諾姆(Kristi Noem)表示，該州因人口稀少，病毒傳播較緩慢，她不打算強制民眾「居家避疫」，希望大家自動遵守暫停群聚建議。

研究病毒如何在鄉村傳播的堪薩斯州立大學教授史寇格里歐表示，小鎮可能具有大城市沒有的獨特漏洞，她說：「鄉下地方人際往來雖然較少，但這些往來與聯繫卻很牢固。」

因此，南達科他州醫護人員特別強調，家庭成員應該藉由「彼此分開」來互相幫助。

霍華德鎮(Howard)一家診所的醫師助理米斯蒂·魯德布施(Misty Rudebusch)表示，對小鎮的人來說，這麼做實在是違反直覺。她說：「我們社區幾代人一直都是靠著鄰居彼此互助。」

眼看無法太靠近他人，人們開始尋找表達支持的新方法。湯姆上傳網路的一支影片顯示，由數十輛小貨車和卡車串連成「禱告大篷車」，徐徐駛過他母親的家，以示支持。他說，即使只能通過視頻聊天，家人仍更加親密。

他說：「在發生這些事情之後，你以為一切都將崩潰，但是，對家庭和對上帝的信仰，將我們牢牢牽繫在一起。」