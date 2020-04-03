經濟解析／只憑川普一推 石油真就要日減1,000萬桶？

油價跌入近20年最低點之後，美國總統川普試圖讓全球石油產量日減1,000萬桶，停止市占戰爭。周四（3日）油價應聲強力反彈。然而川普的願望能否實現，最終將取決於沙烏地阿拉伯和俄羅斯能否達成減產協議。美國本身的頁岩油產出要如何配合，內部意見也還沒商定。

川普周四推文說，他在與沙國王儲賓沙爾曼通話後，「預期」光是沙俄兩國就要每日減少生產1,000萬桶石油，這數量大約是目前全球石油產量的十分之一。熟悉內情人士告訴彭博資訊，川普個人希望把沙國以外的其他國家拉進來一起減產，但這只是個理想。

彭博分析，任何跨國界的減產都面臨嚴重挑戰。沙國在川普推文後，沒有直接回應支持，只訴求各產油國召開「緊急會議」來討論出「公平協議」。顯然，沙烏地只準備在其他國家也減產時才會減產。

俄羅斯的反應更刻薄。川普在推文中點名賓沙爾曼和俄國總統普丁就減產問題通過電話，克里姆林宮發言人Dmitry Paskov直接否認，說根本沒有那場談話。而且向媒體確認，俄羅斯與沙國還沒有任何減產協議。

了解沙俄協商對話的人士透露，兩國到目前連減產都還沒同意，更別說談到減產的規模。

至於美國自己的頁岩油業者願不願意退出市占戰爭？想如何在油價崩跌的同時，又能維持住好不容易打下的江山？

彭博指出，行政團隊的政策方針其實還沒定下。白宮有在考慮對進口石油課徵關稅以保護美國本土產油商，據說，首席顧問庫德洛為首的一些人並不贊成。至於減產議案，也已經放在白宮的會議桌上。

美國石油業界代表一直都警告，減產這個方法一定要慎重，因為一旦減產，將導致美國失去在能源市場的優勢地位，而這優勢是川普再三強調的成就。因此，目前可能會先以設定出口上限，來穩定市場價格。

Sandhill策略顧問公司創辦人Katie Bays就說，現在在國際市場上拉低美國石油數量的最有效方法，確實就是限量出口。同時，開放政府的石油戰備儲存空間，讓美國產油業者使用。她認為，未來幾個月如此操作應該能發揮效果。