川普一條推文 國際油價飆25% 創有史以來最大單日漲幅

美國總統川普一條推文，帶動國際油價2日一度飆漲逾40%，收盤漲幅收斂，漲幅仍將近25%，主因川普表示他與沙烏地阿拉伯王儲賓．沙爾曼通電話後，預期沙國與俄羅斯將會減產1,500萬桶。西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲近25%，是有史以來最大的單日漲幅。布蘭特原油一度暴漲47%，也是其歷史上最大盤中漲幅。布蘭特原油6月原油上漲5.20美元，至每桶29.94美元。一度攀升至36.29美元。5月交割的WTI上漲5.01美元，收於每桶25.32美元。川普並未明確指出這1,500萬桶是指每日的減產量。他表示，賓．沙爾曼已經與俄羅斯總統普亭通過話，「最高可能是1,500萬桶」。

川普推文說：「剛剛跟我的朋友，沙國的賓沙爾曼通過話，他與俄羅斯總總普亭通過話，我預期且希望他們將會減產約1千萬桶，甚至可能更大幅減產；果真如此，對石油與天然氣業將非常了不起」。

不過普亭的發言人佩斯科夫表示，普亭並未與賓．沙爾曼通話。沙國也指出，沙國未確認將減產，而只是呼籲油國組織與夥伴國（OPEC+）召開「緊急會議」。

如果川普是說每天減產1千萬桶，將接近沙、俄兩國每天總產量的45%；油市人士懷疑兩國會採取如此空前的行動。

沙國迄今只明白表示，如果其他主要產油國減產，包括美國、加拿大及巴西等非OPEC+國家，則沙國也願意減產。

熟悉OPEC事務的油國代表指出，儘管川普的推文中高呼勝利，但沙、俄兩國即使同意減產，也未談妥減產的數量。必須每一個主要產油國都同意減產，OPEC+才可能減產。

沙國要求不屬於OPEC+的產油國也加入，按比率分攤減產量；沙國雖未列出國家的名單，但OPEC+之前曾邀請美國大型石油公司及加拿大、巴西加參與減產，但遭到拒絕。