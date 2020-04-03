快訊

觀光局主秘兒喝咖啡害2人染疫 林佳龍：局長周永暉已自請處分

洩密救子弟兵有罪 羅斯福號求救艦長遭美軍撤職

川普一條推文 國際油價飆25% 創有史以來最大單日漲幅

經濟日報 / 編譯任中原
美國總統川普一條推文，帶動國際油價2日飆漲近25%。歐新社
美國總統川普一條推文，帶動國際油價2日飆漲近25%。歐新社

美國總統川普一條推文，帶動國際油價2日一度飆漲逾40%，收盤漲幅收斂，漲幅仍將近25%，主因川普表示他與沙烏地阿拉伯王儲賓．沙爾曼通電話後，預期沙國與俄羅斯將會減產1,500萬桶。西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲近25%，是有史以來最大的單日漲幅。布蘭特原油一度暴漲47%，也是其歷史上最大盤中漲幅。布蘭特原油6月原油上漲5.20美元，至每桶29.94美元。一度攀升至36.29美元。5月交割的WTI上漲5.01美元，收於每桶25.32美元。川普並未明確指出這1,500萬桶是指每日的減產量。他表示，賓．沙爾曼已經與俄羅斯總統普亭通過話，「最高可能是1,500萬桶」。

川普推文說：「剛剛跟我的朋友，沙國的賓沙爾曼通過話，他與俄羅斯總總普亭通過話，我預期且希望他們將會減產約1千萬桶，甚至可能更大幅減產；果真如此，對石油與天然氣業將非常了不起」。

不過普亭的發言人佩斯科夫表示，普亭並未與賓．沙爾曼通話。沙國也指出，沙國未確認將減產，而只是呼籲油國組織與夥伴國（OPEC+）召開「緊急會議」。

如果川普是說每天減產1千萬桶，將接近沙、俄兩國每天總產量的45%；油市人士懷疑兩國會採取如此空前的行動。

沙國迄今只明白表示，如果其他主要產油國減產，包括美國、加拿大及巴西等非OPEC+國家，則沙國也願意減產。

熟悉OPEC事務的油國代表指出，儘管川普的推文中高呼勝利，但沙、俄兩國即使同意減產，也未談妥減產的數量。必須每一個主要產油國都同意減產，OPEC+才可能減產。

沙國要求不屬於OPEC+的產油國也加入，按比率分攤減產量；沙國雖未列出國家的名單，但OPEC+之前曾邀請美國大型石油公司及加拿大、巴西加參與減產，但遭到拒絕。

川普 OPEC 普亭

延伸閱讀

川普新冠肺炎二度篩檢仍陰性 擬派美軍進入紐約

川普做了第二次新冠病毒檢測 仍是陰性

川普介入油市 美國油價暴漲25%歷來最猛

川普指價格大戰將熄火 國際油價飆漲

相關新聞

川普做了第二次新冠病毒檢測 仍是陰性

美國總統川普在記者會表示，他在今天（2日）上午接受第二次病毒檢測，結果為陰性。白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Gr...

救兵有罪？染疫航母「羅斯福號」求救艦長, 遭美軍撤職

「把軍機洩露給媒體，還能有什麼下場？」爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71），日前因媒體曝光了艦長——克羅西爾上校（Brett Crozier）——的緊急求救信，成為了全美馳援的新聞焦點。儘管羅斯福號船上的2,700名水兵目前已陸續在關島基地上岸，除了安排全員4,000餘人病毒篩檢，更將分批陸上排查隔離14天；但被艦上官兵稱讚為「英雄長官」的艦長克羅西爾，2日晚間卻因涉嫌把軍機陳情外洩給媒體，而遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」，即刻被解除羅斯福號的指揮權。

憂監獄疫情大爆發 美17萬受刑人一律隔離監禁2週

美國聯邦監獄管理局為避免武漢肺炎疫情爆發，今起所有聯邦監獄近17萬名受刑人將待在各自的囚房與囚室至少兩星期。美國監獄人口...

鎂光燈政治學…疫情當頭川普搶版面 拜登被邊緣化

美國總統川普近日因回應武漢肺炎疫情屢登媒體版面，而前副總統拜登自上個月風光奪回民主黨黨內初選領先優勢後，似乎正遭受實體隔...

大蕭條近了？美申領失業救濟 2周近千萬人

美國勞工部二日表示，上周首次申領失業救濟金人數高達六六四點八萬人，創歷史新高紀錄，較前一周三百卅萬人增加逾一倍，兩周累計接近一千萬人，顯示新冠肺炎疫情導致公司行號與商店關閉停業，正重創美國經濟。

美申領失業金 暴增664萬人

美國勞工部2日表示，上周首次申領失業救濟金人數高達664.8萬人，創歷史新高紀錄，較前一周330萬人增加逾一倍，兩周累計接近1,000萬人，顯示新冠肺炎疫情導致公司行號與商店關閉，正在重創美國經濟。

2020美國人口普查 台美公民協會籲寫下「台灣人」

美國每10年一度的人口普查於4月1日展開，台美公民協會（TACL）呼籲台裔美國人在族裔項目勾選「其他亞裔」並寫下「台灣人...

美660萬人申請失業給付 一周內暴增一倍又創歷史新高

美國CNN報導，美國最新一周（至3月28日止）至少有660萬人申請失業給付，比前一周暴增一倍，再度刷新歷史紀錄。

再創新高 美上周初領失業金人數高達665萬人

受新冠肺炎疫情升溫衝擊，美國上周首度申請失業救濟金人數高達665萬人，連續第二周改寫紀錄。美股期指漲幅應聲縮小...

疫情阻斷連任路？看川普如何塑造自己成抗疫英雄

美國新冠肺炎確診人數已突破20萬人，超過5,000人染病不治，經濟活動也因抗疫而急速降溫，更別提美國股市重挫了。一些政治...

美國物資緊缺還援外？潘斯下令凍結進行檢討

潘斯副總統率領的白宮新冠肺炎工作小組在赫然得知國內醫療防護資源短缺，美國國際開發總署(USAID)卻仍持續運送防護資源援助外國之後，已凍結了相關對外援助，並進行檢討...

美國首席防疫專家佛奇人身受威脅 維安將升級

華盛頓郵報2日報導，美國首席傳染病專家、國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony S. Fauci），人身安全受到...

熱門新聞

川普：俄國和沙國將宣布減產千萬桶 美股漲幅擴大

義大利男護士懷疑醫師女友把病毒傳給他 竟勒死她

國際油價盤中飆漲11% 彭博：中國加快大舉儲油

批中國恐嚇 印媒籲WHO結束對台不公平排擠

初領失業救濟人數破600萬 美股早盤在平盤附近波動

封城維穩撂狠話 杜特蒂：不守秩序者軍警就「射殺他們」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。