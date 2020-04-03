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川普做了第二次新冠病毒檢測 仍是陰性
美國總統川普在記者會表示，他在今天（2日）上午接受第二次病毒檢測，結果為陰性。白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）透過新聞稿補充，總統接受快篩，花了1分鐘採檢，15分鐘後即獲得結果；川普很健康，沒有症狀。
美國副總統潘斯（Mike Pence）日前表示將討論是否全美都要戴口罩，媒體報導白宮已決定要求民眾外出須以口罩或圍巾掩蓋臉部，潘斯2日表示，「是的，白宮正在與專家討論，疾病防治中心（CDC）將在近日向民眾更新指南」。
新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）提醒，不是戴了口罩就萬無一失，口罩無法遮住眼睛，當民眾在外戴了口罩，卻仍用手揉眼睛，則同樣暴露在感染風險之中。博斯表示，口罩不是替代方案，她持續建議民眾勤洗手，並避免10人以上的聚會。
根據美國政府統計，本周有660萬人請領失業救濟金，是最近一次紀錄的兩倍。美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）2日在白宮疫情說明會上表示，振興經濟的特別預算將在兩周內發放，小企業主3日起即可向政府申請低利貸款，讓員工持續工作；現金發放政策將在兩周內落實。
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