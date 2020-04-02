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疫情阻斷連任路？看川普如何塑造自己成抗疫英雄

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國新冠肺炎確診人數已突破20萬人，超過5,000人染病不治，經濟活動也因抗疫而急速降溫，更別提美國股市重挫了。一些政治觀察家認為，美國總統川普可能在今年總統大選落敗，輸掉連任機會。

然而，川普畢竟不是省油的燈，最近美國疫情急遽升溫，川普的民調支持度反而上升。MarketWatch專欄作家納丁（Rex Nutting）指出，川普現在甚至把自己塑造成抗疫戰爭英雄，作為競選連任的功績。抗疫戰役才剛開打，川普已準備要慶功了。

納丁說，川普一向不容許對他不利的事實絆倒他，不論是婚姻失敗、公司破產、政策錯誤，還是各種貪腐、妨礙司法的醜聞。他的慣用策略就是著重形塑民眾觀感，甚於攤開事實。他善於營造幻象並催眠（說服）眾人信以為真，而這些正是讓他在演藝圈、商界和政壇都吃得開的重要技能。

納丁形容川普是「公關天才」，憑著他操縱民眾想像力的能力，新冠疫情對他而言可能從一場本可能讓他輸掉連任的政治危機，轉化成為他加冕的重大成就。

可能嗎？川普政府抗疫表現荒腔走板，今年1月當疫情眼看就要撲向美國時，川普並未當下立斷，加緊提高篩檢能量，或隔離疑似病毒帶原者，或下令聯邦主導製造抗疫物資，並分配運往前線醫護人員。川普的做法呢？起初輕忽新冠肺炎「只是小感冒」，稱所謂疫情在美國大蔓延只是「假新聞」、是民主黨的「騙局」；等到確診人數激增後，又怪東怪西，就是撇清自己的責任。

那麼，川普怎麼可能把這場疫情災難轉變成競選連任的勝券？納丁說，這需要像變魔術般的戲法，把嚴重的疫情給變「不見」。

納丁解釋，川普的手法之一就是「移動球門」。一個月前，川普還信口開河地預估美國確診病例數目很快就會降到零；現在顯然無法自圓其說了，於是他改變策略，宣稱美國染疫死亡人數可能變得遠比原先預料糟糕 — 達到220萬人！若不是他迅速採取應變措施，情況就可能演變到那種地步。

川普在上周日疫情簡報中宣稱，如果這波疫情只奪走20萬條美國人命，那麼「我們可說協力完成很棒的任務」。

簡單說，連任策略變成：川普拯救了200萬人！

這就是川普準備把疫情變不見所施的戲法。目前看來還挺管用，最近美國民調顯示他的支持度上升，一些立場搖擺的選民誇讚川普在對抗新冠疫情上展現「強大的領導力」。

川普 新冠肺炎

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