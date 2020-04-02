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美國物資緊缺還援外？潘斯下令凍結進行檢討

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
美國物資短缺，潘斯副總統（左）只是暫時凍結對外國援助。圖為他在參觀沃爾瑪配送中心。 美聯社
美國物資短缺，潘斯副總統（左）只是暫時凍結對外國援助。圖為他在參觀沃爾瑪配送中心。 美聯社

潘斯副總統率領的白宮新冠肺炎工作小組在赫然得知國內醫療防護資源短缺，美國國際開發總署(USAID)卻仍持續運送防護資源援助外國之後，已凍結了相關對外援助，並進行檢討。

內外缺乏協調的現象，是上周川普政府官員向泰國對口單位探詢是否可提供美國醫療防護用品時，才吃驚發現；當時，電話另一端的泰國官員納悶回道，美國運送的一批醫療補給品正在送往曼谷的途中。

川普助理隨即下令審查美國對外援助程序，並將這批貨物攔下，但兩難局面也立即呈現眼前：美國盟友可能因為美國的承諾臨時叫停而大感困惑甚至覺得被冒犯；而國人為美國死亡人數激增、醫療設備短缺可能極感憤怒。

潘斯決定採取進一步措施，要求工作小組仔細審查USAID對外援助及運送所有個人醫療防護設備(PPE)的情形，同時也必須確保在審查過程中，不致中斷了那些可提供美國協助國家的新冠肺炎相關援助。

直接參與討論的人士透露，目前潘斯工作小組成員和對外援助相關官員之間，因此陷入緊張關係；還有官員表示，美國政府已暫停USAID對外運送PPE，並要求將庫存改在美國國內使用。

民主黨最近也大力譴責川普政府誤判情勢、大舉對外運送防護物資的作法；川普政府官員則指出，國內需求和外交考慮需要平衡，好好掌握哪些物資供應運往何處，至關重要。

目前USAID已處理部分外國請求並運送了部分物資，但審查過程仍有效凍結所有過去已批准、與新冠病毒相關的PPE物資；原訂援助對象至少有13個國家，包括越南、孟加拉、宏都拉斯和菲律賓等國。

政府官員說，他們沒有告訴相關官員該如何向外國對口單位解釋為何該國的援助要求遭到擱置；官員也承認，這樣的延誤有可能損害美國與盟國的關係，而這些盟國未來其實也有可能幫助美國提供關鍵物資。

川普 新冠肺炎 潘斯

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