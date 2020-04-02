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美國首席防疫專家佛奇人身受威脅 維安將升級

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
佛奇1日出席白宮例行疫情記者會。法新社
佛奇1日出席白宮例行疫情記者會。法新社

華盛頓郵報2日報導，美國首席傳染病專家、國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony S. Fauci），人身安全受到愈來愈大的威脅，讓衛生部和司法部決定加強對他的維安。

報導指出，佛奇是白宮防疫團隊中少數敢直接更正川普亂說的專家，反對貿然恢復經濟活動。川普的右派支持者對他很不滿，曾質疑他的專業。

目前不清楚佛奇受到何種程度的威脅，衛生部考慮安排一名貼身隨扈，佛奇對此不願正面回應。川普則說沒有必要，因為「大家都喜歡佛奇」。

川普 傳染病

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