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美頁岩油產業重傷 川普將與大型油企商議如何度難關

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普（圖左）將與大型石油公司主管會面，共商提供協助的辦法。圖右為沙國王儲賓沙爾曼。（圖／路透）
美國總統川普（圖左）將與大型石油公司主管會面，共商提供協助的辦法。圖右為沙國王儲賓沙爾曼。（圖／路透）

面對油價崩跌衝擊石油產業，美國總統川普預定本周五（3日）與石油公司高層主管會面，商討因應之道。

美國石油協會已證實將舉行上述會議。此時，正逢沙烏地阿拉伯以創紀錄的產量生產原油，為早已供應過剩的全球油市供油，加劇與俄羅斯之間的價格戰。川普先前曾把油價空前崩跌形容是為美國消費者「減稅」，但他近日加強干預行動，原因是油價暴跌也讓美國頁岩油產業數萬個工作機會受到威脅。

川普1日在白宮記者會上表示：「我們不想失去我們偉大的石油公司。」

川普說，他預期沙國與俄羅斯將解決歧見，他也計劃與其他獨立石油生產商的高層主管會面。川普說：「他們正在協商，正在討論，我認為他們會想出一些辦法。」

消息人士透露，埃克森美孚、雪佛龍、西方石油公司（Occidental Petroleum）和頁岩油業者Continental Resources等公司的高層主管預期將參加會議。

消息人士還說，這場會議預期討論的議題包括美國可能對從沙國進口的原油加徵關稅、鬆綁在1920年通過的《商船法》（Jones Act），該法要求在美國港口之間運輸貨物的船隻都必須是美國國籍。

川普 油價 俄羅斯

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